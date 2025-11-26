Вижте класираните училища в петото издание на „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“

Творчески екипи от МУЗИКАУТОР ще се запознаят с пълната информация, предоставена от училищата на 5 декември. Срокът за създаване на демо-химн е един месец.

МУЗИКАУТОР с радост обявява училищата, които ще участват в петото издание на националната инициатива „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“ – националната инициатива за даряване на училищни химни на Сдружението на авторите на музика, текст и аранжимент и на музикалните издатели, която обединява музика, образование, култура и творчество.

Класираните училища, на които им предстои да изберат и да работят с авторските екипи на МУЗИКАУТОР за създаване на свои оригинални училищни химни, са:

Предстои обявяването на училището от бесарабските територии на Украйна. Следващата стъпка е конкурсът за творчески екипи, който започва на 5 декември 2025 г. и ще продължи до 5 януари 2026 г.

Авторите от Сдружението ще имат възможност да представят своята концепция за химн за избрано от тях училище.

След получаването на кандидатурите, училищата ще изберат творческите екипи, с които ще започнат работа по реализацията на химните още в началото на следващата година.

Училищата с профил „изкуства“ ще работят самостоятелно по създаването на своите музикални произведения, а МУЗИКАУТОР ще ги подкрепи със звукозапис, видеоклип и разпространение.

През юни 2026 г. новите химни, създадени в рамките на петото издание, ще бъдат представени официално на тържествен концерт „Светилник“ в София.

Очаквайте скоро на сайта на МУЗИКАУТОР подробна информация за конкурса за творчески екипи и начина на неговото провеждане!