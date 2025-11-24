Почина легендарен певец и актьор

Меломаните и по-специално любителите на реге музиката научиха тъжна новина. Джими Клиф, певецът и актьорът, чийто мелодичен глас превърна регето в световно явление, почина на 81-годишна възраст. В Instagram съпругата му Латифа Чеймбърс написа: "С дълбока тъга съобщавам, че съпругът ми Джими Клиф е починал вследствие на пристъп, последван от пневмония. Благодарна съм на семейството му, приятелите му, колегите му артисти и сътрудниците му, които споделиха пътуването му с него. На всичките му фенове по целия свят, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера... Джими, скъпи мой, почивай в мир. Аз ще следвам твоите желания." Съобщението ѝ беше подписано и от децата им, Лили и Акен, съобщи в. "The Guardian".

Снимка: Getty Images

С хитове като "You Can Get It If You Really Want", "I Can See Clearly Now" и "Wonderful World, Beautiful People", оптимистичният музикален темперамент на Клиф му донесе голяма и дългогодишна фенска база. Главната му роля в криминалната драма от 1972 г. "The Harder They Come" също беше високо оценена, а филмът се счита за крайъгълен камък в ямайското кино.

Той е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли и други, които са наградени с ямайския Орден за заслуги, съобщава БГНЕС.

