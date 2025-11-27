Спорт:

Робърт Плант от Led Zeppelin за "Мистерията на българските гласове“: Истинско небесно преживяване

Робърт Плант, определян за един от 100-те най-добри вокалисти на 20-и век и основател на легендарната рок група Led Zeppelin, посочи албум на прочутия ни женски хор „Мистерията на българските гласове“ сред най-вдъхновяващата го музика.

Плант, който продължава да работи с истински величия на рок сцената от втората половина на 60-те до наши дни, обяснява причините за избора си така: „Когато бях дете, в Led Zeppelin, в много отношения действително разполагахме със свободата на света. Поглъщахме музика от най-различни географски ширини и темпераменти и този запис, или най-ранната му инкарнация, беше едно от големите ми вдъхновения. Защото човешкият глас върху този винил е отвъд красотата! И той все още е много добър мой приятел“.

За гостуването му в България

Плант споделя и незабравим спомен от гостуване у нас: „Преди петнайсетина години бях много щастлив да свиря в България на футболен стадион на Черно море. Когато подгряващата група пристигна с автобус, тези жени слязоха от него, облякоха традиционните си носии и излязоха на сцената. С момчетата от Sensational Space Shifters (групата, с която Плант е на турне тогава), докато се спускахме под сцената и легнахме на тревата, слушахме тези жени как пеят. Това беше истинско небесно преживяване и е нещо, което остава в мен завинаги. Горещо препоръчвам, великолепно!“

Робърт Плант, чийто албум "Saving Grace" с поредната му едноименна нова група от изтъкнати музиканти излезе с лейбъла Nonesuch Records през септември, участва във видео поредицата Nonesuch Selects. В нея изпълнители посещават офиса на Nonesuch, избират любими албуми от музикалната библиотека и споделят няколко думи за своя избор. Плант се спря на записи на Kronos Quartet, The Low Anthem, Неба Соло & Бенего Диакитé, българския женски хор „Мистерията на българските гласове“, Виктор Краус и Чарли Федърс.

Източник: БТА

Весела Софева
