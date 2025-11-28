"Остава" представят новия си албум "Сърце/Вина": Интимен, социален и дълбоко личен звук от съвремието

На 5 декември официално излиза "Сърце/Вина", седмият студиен албум на "Остава", една от най-разпознаваемите и обичани български алтернативни рок групи. Той съдържа осем песни и представя характерното за бандата усещане за мелодична меланхолия, личностни търсения и емоционална откровеност. В нея влизат вече познатите сингли "Мона Лиза", "Виновен" и най-скорошният "Спомен", които очертават настроението на албума – съвременен, личен и дълбоко човешки.

Още: Дони написа дебютния сингъл на изгряваща млада певица (ВИДЕО)

Музиката и текстовете са дело на Свилен Ноев и Георги Георгиев, които продължават да развиват музикалната си вселена, едновременно чувствителна, иронична и социална. За да изберат финалните композиции измежду множество демо идеи, които постепенно се превръщат в осем силни и завършени песни, момчетата се събират за едноседмична творческа сесия във вила в с. Рибарица. На същото място преди 3 години се ражда и предишния им албум "Кислород".

"Сърце/Вина" съчетава два полюса, интимното и социалното. Част от композициите са любовни, дори със сетивна и сексуална енергия, а други хвърлят поглед към ежедневието, абсурдите и натрупаните разочарования на съвремието. В своята цялост албумът е тъжно-любовен, но носи също надежда и размисъл. Музикален продуцент отново е Георги Станев, дългогодишен съмишленик на групата, който стои зад звука и на "Кислород".

Още: "Това, което пожела": VICK представя дебютен сингъл на български език (ВИДЕО)

Преди премиерата на целия албум, "Остава" представят новия си сингъл "Аристократ" – песен с отчетлив китарен риф и текст, който отразява едно напрегнато, красиво, но и противоречиво настояще. В него има самоирония, наблюдение и критика, поднесени през познатата чувствителност на групата.

Видеото към "Аристократ" е дело на Невена Спасова и е заснето по време на концерт на бандата във Военния клуб, като улавя автентичната енергия на групата на живо и контекста, от който песента извира.

Свилен, Жоро, Дани, Боян и Алекс ще представят "Сърце/Вина" на живо с концерт-промоция на 5 декември в клуб ДОМ в София. Това е и началото на зимното турне на групата, което ще премине през Пловдив на 11 декември, Стара Загора на 27 декември и Бургас на 28 декември. Новите песни обещават още по-зрял и искрен прочит на музикалния свят на Остава - група, която продължава да създава своеобразна карта на чувствата, поколенческите преживявания и малките истини от ежедневието.

БИЛЕТИ могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Още: No More Many More представят "Тук съм": Албум за онези, които не се отказват