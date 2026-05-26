Трагедия в Белгия: Влак удари автобус с ученици (ВИДЕО, СНИМКИ)

Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофа в белгийската област Фландрия, след като влак е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, съобщиха местни медии. Според някои съобщения в автобуса е имало седем деца.
🇧🇪 A train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium at around 8:15 AM local time this morning, killing at least four people.— Europa.com (@europa) May 26, 2026
Several others were seriously injured after the minibus was struck and overturned.
Follow: @europa pic.twitter.com/qgxrOoopf9
Министърът на транспорта Жан-Люк Крюк уточни, че две деца са загинали, а другите две жертви са кондукторът на влака и водачът на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали.
От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобусът да пресече релсите.
🇧🇪 Four people have been confirmed dead, and two others are seriously injured after a train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium pic.twitter.com/4IbhUDlIMi— Visegrád 24 (@visegrad24) May 26, 2026
Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката.