Трагедия в Белгия: Влак удари автобус с ученици (ВИДЕО, СНИМКИ)

26 май 2026, 13:33 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Две деца и двама възрастни са загинали в катастрофа в белгийската област Фландрия, след като влак е ударил училищен автобус на прелез при спуснати бариери, съобщиха местни медии. Според някои съобщения в автобуса е имало седем деца.

Министърът на транспорта Жан-Люк Крюк уточни, че две деца са загинали, а другите две жертви са кондукторът на влака и водачът на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали. 

От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобусът да пресече релсите.

Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката.

Виолета Иванова Редактор
