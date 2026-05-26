BTS отвяха конкуренцията на Американските музикални награди

Кей-поп групата BTS доминира на церемонията за Американските музикални награди, която се състоя в Лас Вегас, предаде Ройтерс. Бандата, която наскоро се завърна на световната сцена, след като членовете ѝ отбиха задължителната в родната си Република Корея военна служба, спечели най-голямото отличие - за изпълнител на годината.

Носителите на Американските музикални награди се определят чрез гласуване на феновете, отбелязва Ройтерс.

BTS взе и статуетките в категориите за най-добър кей-поп изпълнител и за песен на лятото за сингъла "Swim".

Групата триумфира с наградата в категорията "Изпълнител на годината", като се конкурираше с Тейлър Суифт, печелила най-много Американски музикални награди в кариерата си, Сабрина Карпентър, Бед Бъни, Хари Стайлс, Лейди Гага и други.

"Отново успяхме!", каза Ар Ем от BTS пред крещящите фенове в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас. Кей-поп групата спечели същата награда и през 2021 г. Ар Ем благодари за подкрепата на почитателите. "Вие бяхте до нас през последните 13 години".

Церемонията, излъчвана на живо по Си Би Ес и "Парамаунт плюс", започна с BTS и предварително записано изпълнение на Hooligan от концерт в Лас Вегас.

Кей-поп групата направи сценична пауза през 2022 г., когато и седмината й членове влязоха в казармата. През март т.г. се завърнаха с петия си студиен албум, озаглавен "Arirang". Продукцията остана на върха на класацията "Билборд 200" в продължение на две седмици.

Номинации и награди

Наградата за песен на годината отиде при формацията "Хънтрикс" за хита "Golden" от анимацията "Кей-поп: Ловци на демони" на стрийминг платформата Нетфликс. Триото спечели общо три награди на церемонията в Лас Вегас.

Момичешката група Katseye също си тръгна с три приза, включително за нов изпълнител на годината.

Тейлър Суифт имаше най-много номинации за отличията - осем, включително за албум на годината за "The Life of a Showgirl" и песен на годината за "The Fate of Ophelia". Тя обаче не спечели в нито една от категориите и не присъства на събитието, отбелязва Ройтерс.

Сабрина Карпентър, която също не се яви на церемонията, взе приза за албум на годината за "Man's Best Friend", както и още две статуетки.

Двадесетгодишният инди музикант Сомбър спечели три трофея, включително за най-добра рок/алтърнатив сингъл за "Back to Friends". "Написах тази песен, когато бях на 19 години и депресиран, сам в спалнята си", каза той на сцената. "Така че, никога не съм очаквал да съм тук."

Били Айдъл, икона на рока от 80-те години, получи награда за цялостен принос. 70-годишният музикант си спомни за началото на кариерата си през 1976 г. "Мислехме, че това може да продължи само около шест месеца, да не говорим за 50 години", каза той, преди да изпълни завладяващи версии на "Eyes Without a Face" и "Dancing with Myself", пише БТА.