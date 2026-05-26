Етно кралицата ИЩАР с голямо завръщане на сцената с четири мащабни концерта в България

Една от най-обичаните световни звезди – Ищар, се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30 години музикална магия! Концертите в България ще бъдат уникално изживяване, обещават организаторите. Към празничната вечер ще се присъединят Alabina & The Gypsies – музиканти, носещи духа и автентичния стил на легендарните Gipsy Kings. Така че, на сцената ще прозвучат не само най-големите хитове на Ищар и Alabina, но и любимите на публиката класики на Gipsy Kings. Първата дата от концертите е 3-ти юни в Пловдив, следват 4-ти юни в Бургас, 5-и в София – зала 1 на НДК и 8-и юни - Варна.

Красивата дива с неподражаем глас признава, че в страната ни се чувства като у дома си и е подготвила много изненади за родната публика. Очаквайте вечери, изпълнени с емоции, световни хитове, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака - музика, която обединява култури и поколения. Ищар и The Gypsies - 30 години на сцената – това ще бъде един юбилей, който ще се помни!

Билети ще откриете в мрежата на Eventim и Bilet.bg.

Още: Иво Димчев представя интерактивния музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique