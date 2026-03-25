Джеф Тейт ще се срещне с фенове в България

25 март 2026, 11:46 часа 442 прочитания 1 коментар
Концертът на Джеф Тейт (GEOFF TATE) е следващата седмица и ще се състои в събота, 4 април, в столичния Joy Station от 20:00 часа. През краткия си престой у нас той ще се срещне с много ограничен брой български фенове. Тази възможност се предлага само на сайта на певеца и е строго лимитирана. Ето тук: https://www.geofftate.com/product-category/meet-and-greet-passes/europe/bulgaria/. Важно е да се знае, че е необходимо отделно да си закупите билет за концерта защото той не е включен в цената от 100 долара, уточняват организаторите от BGTSC.

Срещата с иконата GEOFF TATE ще се състои 30 минути след концерта, а притежателите на тази опция е необходимо да изчакат до пулта на озвучителите на шоуто. Билети за концерта може да намерите тук: https://www.eventim.bg/event/geoff-tate-joy-station-21060753/.

Предвид предстоящите по-високи от планираните разходи за провеждането на събитието предстои увеличение на цената на билетите! Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Деца и непълнолетни могат да присъстват на събитието само с придружител и попълнена декларация. До 7-годишни влизат без билет, но с придружител с попълнена декларация. За придружителите се изисква редовен билет.

Яна Баярова Отговорен редактор
концерти Джеф Тейт Geoff Tate
