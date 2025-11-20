Иконичният глас на Queensrÿche - Джеф Тейт, на 4 април в София

Джеф Тейт - иконичният глас на Queensrÿche, ще изнесе концерт в София на 4 април 2026 г. по покана на BGTSC. Събитието ще бъде в столичния клуб Joy Station, а началният час е обявен за 20:00 ч. Когато се появяват на сцената през 80-те години на миналия век, Queensryche бързо се превръщат в метъл групата на мислещите хора, с шокиращо актуални теми в музиката си и страхотна комбинация от мелодично и тежко звучене. Вокалистът Джеф Тейт оставя важен отпечатък върху тези песни с уникалния си стил на пеене, като концептуалният албум "OPERATION: MINDCRIME" от 1988 г. се превръща в творбата, с която групата ще бъде асоциирана завинаги.

Няколко години по-късно г-н Тейт вече не е в Queensrÿche, тази група вече е водена от бившия вокалист на Crimson Glory Тод Ла Торе и е издала няколко албума с новия си фронтмен. Г-н Тейт е зает с формирането на собствена групата, включително с трилогия от концептуални албуми, издадена през последното десетилетие. Част от правното споразумение между Тейт и настоящите Queensrÿche е, че само групата на Тейт има право да изпълнява класическия албум "OPERATION: MINDCRIME" в неговата цялост. Това е нещо, от което той със сигурност се е възползвал на сцените по целия свят.

Джеф Тейт обяви последното си турне като OPERATION: MINDCRIME – THE FINAL CHAPTER, като се предполага, че това е последният път, когато ще изпълни целия класическия концептуален албум. Както вече станя ясно, концертът у нас ще се състои на 4 април в столичния Joy Station от 20:00 часа.

За Джеф Тейт

GEOFF TATE (Джеф Тейт) е американски певец и автор на песни. Изключителният му успех с Queensrÿche, и особено с двата албума "Operation: Mindcrime" и "Empire" го утвърждават като един от най-големите гласове в метъла. Тейт е класиран в списъка на Hit Parader под номер 14 на класацията "100-те най-велики метъл певци за всички времена" ("100 Greatest Metal Vocalists of All Time"). Класиран е на престижното второ място в класацията "That Metal Show top 5" на хард рок вокалистите на осемдесетте години, а през 2012 печели музикалната награда "Voice in Progressive Heavy Metal" на списание "Vegas Rocks! Magazine". През годините той печели и множество други награди и попада в различни престижни класации.

Билети се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Ограничено количество промо-билети ще се продават на цена от 49 лева до 24 ноември, включително, а след това и до деня на концерта цената им ще се покачва. Електронната версия на пропуските не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Деца и непълнолетни могат да присъстват на събитието само с придружител и попълнена декларация. До 7-годишни влизат без билет, но с придружител с попълнена декларация. За придружителите се изисква редовен билет.

Популярна песен на Queensrÿche изпълнена от Джеф Тейт:

