Дуото Веско Пантелеев - Ешкенази - Людмил Ангелов се ражда по идея на Пантелей Пантелеев – бащата на известния цигулар

Дуото Веско Пантелеев – Ешкенази (цигулка) - Людмил Ангелов (пиано) се ражда по идея на Пантелей Пантелеев – бащата на известния цигулар. В специално интервю за Classic FM радио Веско разказа за началото на това изключително творческо партньорство, готвейки се за предстоящата си обща изява с Людмил, която е утре в програмата на „Европейски музикален фестивал“.

Двамата музиканти се запознават преди много години по време на концерт във Видин, където всеки от тях имал солова изява. Тогава Веско е все още ученик и изпитва огромен респект към пианиста Людмил Ангелов, който вече е постигнал международна известност с участията си в престижни конкурси. Малко по-късно бащата на Веско, изявеният кларинетист - солист от Софийската филхармония Пантелей Пантелеев, ги среща отново и подхвърля идеята двамата да започнат да свирят заедно. Така през 1995 година Людмил кани Веско за участие във фестивала в Толедо, който пианистът организира тогава и още с първите си общи концерти двамата постигат феноменален успех. Вече 26 години забележителното дуо Веско Пантелеев - Ешкенази – Людмил Ангелов предлага незабравими музикални преживявания за публиката на всяка своя изява. Сред най-големите им творчески предизвикателства до момента са били концертните цикли с 16-те сонати за цигулка и пиано от Волфганг Амадеус Моцарт, които двамата изпълняват в Испания, в Нидерландия и частично в България.

Утре, 26 май предстои първата изява на дуото след няколкогодишно прекъсване. Концертът „Пиацола и Гершуин“ в зала „България“ от 19:30 ч. е по покана на „Кантус Фирмус“ и отбелязва 100-годишнината от рождението на Астор Пиацола. „Много съм щастлив, че отново ще бъдем заедно на сцената пред нашата любима българска публика“, сподели Людмил Ангелов. „Нашето камерно музициране с Веско е една скъпа част за мен от моето развитие като музикант“, допълни той. Двамата изпълнители ще зарадват почитателите си с най-големите хитове на Астор Пиацола и Джордж Гершуин, които са в постоянния репертоар на ансамбъла, но също и с нови пиеси, които ще бъдат изненада в програмата.

Ограничено количество билети за концерта могат да бъдат закупени онлайн на www.ticketsbg.com. За най-големите фенове, които биха искали да се докоснат отблизо до магията на този изключителен тандем, се предлагат специални VIP места, разположени на самата сцена. Те са в продажба единствено на касата на зала „България“. „Европейски музикален фестивал“ 2021 се провежда с подкрепата на Столичната община, като част от Календара на културните събития на града и под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Съорганизатор на форума е Министерството на културата, а за реализацията на концерта партнира също Софийската филхармония.

„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация и Европейската комисия.