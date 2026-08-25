Кирил Петков за "заглушителя на Ами": Предназначен е за предпазване от покушение с дрон

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков написа в своята официална Facebook страница, че "заглушителят на Ами" най-вероятно "е предназначен за предпазване от атака с дрон, ако наистина блокира GPS сигнала". "Идеята е евтини дронове с взрив да не могат да бъдат използвани за покушение", написа още Петков.

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Според него изнесената информация, че заглушителят е предназначен да смущава самолети на летище София, са "глупости на ДАНС", но "може и да са факт като страничен ефект, просто защото тези мафиоти са си взели достатъчно мощно устройство". "В зависимост от монтираните антени то може да заглушава и GSM сигнали, както и, предполагам, сигнал за дистанционно задействане на взривно устройство пред сградата", пише още Кирил Петков.

Източник: Kiril Petkov/Facebook

Той похвали министър Иван Демерджиев, че вкарва тези имена в новините, но според Петков ДАНС в момента си прави ПР, без да върши нещо съществено. "Странното е и друго: докато Демерджиев все пак се опитва да работи срещу тези мафиотски структури, човекът, който защитаваше интересите точно на Ами и Таки на "Капитан Андреево", като публично критикуваше нашето правителство за акцията срещу лабораторията, свързана с тях, днес е министър на земеделието". Петков пита: "Дали не са оставили Демерджиев да се бори сам с вятърни мелници или в случая със "заглушители"?

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Петков все пак поздравява Демерджиев, защото да се поставят тези имена в новините е нещо добро. "Такива хора не обичат да са на светло. Освен това се създават очаквания в обществото за следващи действия. Ако такива не последват от правителството и ДАНС, бързо ще стане ясно, че всичко е просто прах в очите от службите - с един министър, оставен сам да се бори, без държавните структури реално да стоят зад него. Нека всички следим следващите им действия.", завършва Петков.

Ивайло Мирчев: ДАНС е бездействала

Снимка: БГНЕС

Ивайло Мирчев също изрази мнение във Facebook по темата, като заяви, чче заглушителят от Драгалевци се оказва много по-голям скандал, отколкото изглеждаше. "По документите, до които стигнахме, подобна система не е внесена тайно в багажник през границата. Тя е купена от българска фирма, с договор, фактура, банково плащане, монтаж и обучение на оператори", пише Мирчев.

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Той разказва, че през ноември 2022 г. частна охранителна фирма (близка до Ами и Таки) поръчва система модел SVJ-500 за 198 000 лв. без ДДС и уточнява, че SVJ-500 е професионален jammer – система за радиоелектронно заглушаване, предлагана в продуктови каталози сред anti-drone и jamming системите. "Оттук започват въпросите, на които държавата дължи отговори: Как такава система попада в частна охранителна фирма? Кой е проверил крайния ѝ потребител и предназначението ѝ? Кой е разрешил тя да бъде монтирана и използвана в София? С какво разрешение е излъчвала в честоти, в които може да блокира GPS и други сигнали?", пише Ивайло Мирчев.

Според него държавата е имала документите за тази система още преди години, като НАП я е открила при ревизия, описала е модела, производителя, цената, честотните диапазони, захранването, монтажа в автомобила и дори е поставила въпроса дали техническите ѝ характеристики съответстват на разрешените в България честоти. "А уведомила ли е НАП ДАНС?", опита Мирчев в своята публикация.

Той смята, че ДАНС е бездействала, а "джамърът продължава да съществува и според вътрешния министър е работил поне 12 месеца. Днес МВР вече признава и че има данни за заглушаване на летателни средства".

Източник: ДАНС

По данни на Мирчев ревизионният акт на НАП е обжалван, стига до Върховния административен съд и на 16 юни 2025 г. ВАС постановява окончателно решение. "Тоест документи за SVJ-500, цената, автомобила, монтажа и техническите му характеристики са били част от официално производство на българската държава чак до най-висшата административна съдебна инстанция. И година по-късно държавата "открива" професионалния заглушител в Драгалевци.", пише още депутатът.

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Той пита кой в държавата е позволил професионална система за радиоелектронно заглушаване да стигне до Таки и Ами, кой е знаел за нея и защо никой не я е спрял, преди да започне да застрашава въздухоплаването. "Както и оказали ли са натиск Таки и Ами върху българския производител на системата за заглушаване да им бъде продадена? Къде са били ДАНС и КРС през цялото това време? Има ли връзка с GPS смущения над София в миналото, като напр. през 2024 г.?"

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