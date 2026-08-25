Радар за икономика: Най-важните новини на 25 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 25 август 2026 г.

КЗП ще следи под лупа всяко повишение на цените, санкциите скачат до милиони

От 9 август 2026 г. до 9 септември 2027 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има много сериозни правомощия по отношение на санкциониране на необосновано повишение на цените. Досега се санкционираше съвкупното поведение на един пазарен участник, а сега се санкционира всеки един от необосновано увеличените продукти, както и всеки един от обектите на дружеството. При 10 магазина на един среден търговец на дребно на хранителни стоки, минималната стойност на санкцията ще бъде 1 млн. евро. Това обясни председателят на КЗП Александър Колячев в ефира на Нова телевизия по повод новите им правомощия.

Още: КЗП ще следи под лупа всяко повишение на цените, санкциите скачат до милиони

Стартира системата "бонус-малус": Как ще се промени "Гражданска отговорност"

След над 10 години дебати и два неуспешни опита системата „бонус-малус“ при задължителната застраховка „Гражданска отговорност за автомобилистите“ влиза в сила. Днес (25 август) са обнародвани и влизат в сила съответните изменения и допълнения в Наредба № 49 за задължителното застраховане по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и в Наредба № 54 за регистрите на Гаранционния фонд, приета от Комисията за финансов надзор, Министъра на вътрешните работи и Министъра на транспорта и съобщенията.

Още: Стартира системата "бонус-малус": Как ще се промени "Гражданска отговорност"

САЩ готвят нови мита срещу Китай

Властите в САЩ възнамеряват да наложат нови мита върху китайския износ, като твърдят, че Пекин използва излишни производствени мощности, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници. Според лица, запознати с въпроса, преди планираната за септември среща на върха между председателя на Китай Си Цзинпин и американския президент Доналд Тръмп, САЩ възнамеряват да наложат мита от 7,5% върху китайските стоки, като обвиняват страната в наличието на излишни производствени мощности", информира агенцията.

Снимка: Getty Images

Още: САЩ готвят нови мита срещу Китай

ЕС сформира автомобилен съюз, за ​​да противодейства на експанзията на Китай

Европейската комисия иска да създаде икономически съюз с Обединеното кралство, Япония и Южна Корея, за да ограничи растежа на китайската автомобилна индустрия в Европа. Партньорите планират да запазят пазарите си отворени един за друг и да работят заедно за доставка на критични суровини, съобщава вестник Handelsblatt, позовавайки се на източници в Европейската комисия.

Още: ЕС сформира автомобилен съюз, за ​​да противодейства на експанзията на Китай

Няма бензин: Русия за първи път е купила от НАТО

За първи път в историята Русия е закупила бензин от Турция - държава, на която от дълги години доставяше суров нефт и гориво. Според вестник „Коммерсант“ първият танкер, превозващ до 50 000 метрични тона турски бензин, се очаква да пристигне в едно от руските пристанища на Балтийско море до края на август. Горивото се транспортира от танкера Wendrix, който фигурира в санкционните списъци на Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария и е бил натоварен в турското пристанище Мерсин.

Още: Няма бензин: Русия за първи път е купила от НАТО

Цените на петрола паднаха след заплахата на САЩ държавите да не търгуват с Иран

Цените на петрола останаха сравнително стабилни в началото на азиатската търговия днес, докато пазарите преценяват ефекта от новите иконоически мерки, обявени от САЩ срещу Иран и подкрепящите го държави, предаде CNBC. Сортът "Брент", който е референтен за Европа, отстъпи 0,09 на сто до 92,09 долара за барел при отварянето на пазарите, а към момента на публикуване на материала цената е дори по-ниска - 91,14 долара. Американският лек суров петрол WTI слезе първо до 85 долара за барел, а после - до 84,03 долара.

Още: Цените на петрола паднаха след заплахата на САЩ държавите да не търгуват с Иран

Еврото се стабилизира малко под месечния връх

Откакто на 17 август еврото регистрира най-високо равнище за последния месец спрямо долара, то смени няколко пъти посоката и на 20 август стигна още по-високи стойности, които не са били наблюдавани от 13 май. Единната европейска валута се качи над психологическата граница от 1,17, но от 21 август насам се движи под нея и постепенно намалява стойността си спрямо американската валута, макар и не в резки мащаби.

Още: Еврото се стабилизира малко под месечния връх