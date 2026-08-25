Лудогорец предприема ход за аржентински халф, но има сериозна пречка пред трансфера

Лудогорец продължава да търси възможности за подсилване на състава и се е насочил към Аржентина. Според информация на журналиста Сесар Луис Мерло разградчани са отправили оферта за полузащитника Кевин Ортис, чиито права принадлежат на Росарио Сентрал. Пред българския шампион обаче има сериозна пречка - футболистът в момента е под наем в Атлетико Тукуман.

Лудогорец търси подсилване в халфовата линия

Офертата на Лудогорец е за едногодишен наем със заплащане и опция за закупуване на 25-годишния футболист. Проблемът е, че настоящата му сделка с Атлетико Тукуман е до края на 2026 г. и аржентинският клуб няма желание да се разделя с него предсрочно.

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🚨Ludogorets 🇧🇬 hizo una oferta de préstamo con cargo por un año y con opción de compra por Kevin Ortiz.

*️⃣Su pase es de Rosario Central, pero está cedido hasta diciembre en Atlético Tucumán, que no quiere liberarlo. El futbolista ya manifestó su deseo de irse a Europa. pic.twitter.com/g9OagjVUEj — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 25, 2026

Ортис е продукт на школата на Росарио Сентрал и дебютира за първия отбор през февруари 2022 г. Той бързо се утвърждава в състава, а през 2023 г. става част от отбора, спечелил Купата на професионалната лига на Аржентина. За Росарио Сентрал полузащитникът записва 100 мача и два гола, преди да бъде изпратен под наем в Атлетико Тукуман.

Аржентинецът играе основно като дефанзивен полузащитник, но може да действа и в центъра на халфовата линия. През 2026 г. има 26 участия за Атлетико Тукуман във всички турнири според наличните статистически бази, като е записал един гол и една асистенция.

Според информацията на Мерло самият Ортис има желание да направи следващата крачка в кариерата си и да премине в европейски клуб. Именно това може да се окаже ключово за евентуално предсрочно прекратяване на наема му и трансфер в България.

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