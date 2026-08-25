Всеки би се разтопил: Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Красиво и истинско:
All creatures great and small have a soul! A heartwarming scene on the grasslands—a calf clings to its mother, acting all cuddly and refusing to leave her side.#Cattle #Grassland #Heartwarming #AllCreaturesHaveSouls pic.twitter.com/Pcl92S2Qxn— GBA Life Style (@zhengniushi) August 22, 2026
Дупки в небето: Допамин за неделя
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