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Всеки би се разтопил: Допамин за вторник

25 август 2026, 22:30 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Всеки би се разтопил: Допамин за вторник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Красиво и истинско:

Дупки в небето: Допамин за неделя

 

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Крава усмивка Крави настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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