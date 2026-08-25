Илон Мъск ще строи най-големия космодрум на Земята (ВИДЕО)

SpaceX, компанията на Илон Мъск, обяви планове за изграждане на съоръжение на стойност 100 млрд. долара в южния американски щат Луизиана. Новият космодрум ще служи за изстрелване на силно очакваните мегаракети "Starship", които в момента се разработват в базата Starbase в Тексас. Новият обект ще бъде построен във Вермилион Периш, на около 185 км западно от Ню Орлиънс. "Ангажирани сме да инвестираме поне 100 млрд. долара и да създадем повече от 3000 нови работни места в Starbase, Луизиана", каза компанията, като строежът трябва да започне догодина.

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SpaceX заявява, че разширението ще включва цялата инфраструктура, необходима за поддържане на хиляди полети на "Starship" на година, като първият се очаква през 2029 г. "Starship" е мегаракетата на компанията, която SpaceX планира да използва за мисии до Луната и Марс.

Най-големият космодрум на Земята

Мъск написа в социалната мрежа Х, която притежава, че "Starbase Луизиана" в крайна сметка ще има над дузина стартови кули, което ще позволява повече от 30 полета на ден и ще я превърне в най-големия космодрум на Земята. Мъск е известен с грандиозните си обещания и силно оптимистичните си срокове. Агенцията за икономическо развитие на Луизиана заяви, че средната заплата на работниците в съоръжението ще бъде с 192 процента по-висока от текущата средна работна заплата в региона.

Starbase Louisiana will ultimately have over a dozen launch towers, enabling more than 30 Starship flights per day and making it the biggest launch site on Earth!



SpaceX makes sci-fi real. https://t.co/C7Ht0U12ba — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2026

SpaceX също така заяви, че ще положи значителни усилия за опазване на крайбрежието и защита на местната флора и фауна. В момента компанията разработва ракетата си в Тексас в близост до защитени зони, което предизвика противопоставянето на няколко екологични групи. Според Геологическата служба на САЩ от 2017 г. Луизиана има по-голяма загуба на крайбрежни влажни зони от общия сбор на всички останали щати в континенталната част на САЩ, предава БГНЕС.

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