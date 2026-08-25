Доверен човек на Насар с разкрития "от кухнята" за разпада на шампионския му екип

Олимпийската титла на Карлос Насар в Париж беше кулминацията на дългогодишна работа на изключително сплотен екип около българския щангист. След най-големия успех обаче отношенията в него постепенно започват да се променят. Това разказва Жечко Стоянов - човек, който дълго време се грижи за храненето и възстановяването на Насар и е част от подготовката му за олимпийския връх.

Защо се разпадна екипът на Карлос Насар?

Стоянов гостува в подкаста "ABNORMAL PODCAST", където говори подробно за годините, прекарани с олимпийския шампион - от общата им квартира в София и лагерите до историческото представяне в Париж. По думите му именно преди Олимпиадата екипът е бил изключително сплотен, като всеки е имал конкретна роля в ежедневната подготовка на Насар.

Разминавания във възгледите за хранене и подготовка довели до напрежение между членовете на екипа

Жечко Стоянов е отговарял основно за храненето и приема на добавки и медикаменти на щангиста, като по време на лагерите дори лично е приготвял храната му. Заедно с Атанас Литков и останалите членове на екипа той е бил част от подготовката, довела Насар до олимпийското злато в Париж. В миналото самият Насар също е определял екипа около себе си като изключително важна част от успехите си.

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Атанас Литков настоявал за нисковъхлехидратна и високомазнинна диета, Жечко Стоянов бил против

Според Стоянов обаче след Олимпиадата започват сериозни разминавания в начина, по който трябва да продължи подготовката на Насар. Той отправя най-сериозни критики към Атанас Литков, а също така е критичен и към Милко Георгиев и неговите методи за подготовка. По думите му двамата са повлияли за промени в храненето и тренировъчния процес на щангиста, включително за преминаване към нисковъглехидратно и високoмазнинно хранене и промяна на техниката и тренировъчния процес.

Стоянов бил против промените в подготовката и техниката на Насар

Стоянов смята, че тези решения не са се отразили добре на Насар и според неговата оценка са довели до период на застой, а впоследствие и до спад в резултатите му. Той разказва още, че напрежението между него и Литков постепенно е започнало да се усеща и от самия Насар. Именно това, по думите му, е било сред причините той да напусне екипа на два пъти.

Въпреки раздялата си с екипа Стоянов подчертава, че отношенията му с Насар са останали добри. Той описва олимпийския период като време, в което всички са работили заедно с една цел и са били силно сплотени. Според него именно след Париж се е променил балансът в екипа и постепенно са се появили различия относно начина, по който трябва да бъде подготвян шампионът.

В момента нито Стоянов, нито Атанас Литков са част от щаба на Насар, като не е известно дали Карлос продължава да работи и с Милко Георгиев.

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