Потребители в интернет разкриха къде е Стоян Колев. МВР още го търси (СНИМКА)

След като стана ясно, че инфлуенсърът и тиктокър Стоян Колев е обявен за общодържавно издирване, тъй като наруши мярката "домашен арест" и избяга през прозорец, самият Колев заяви във видео, че вече се намира извън страната. За броени часове потребители в интернет откриха къде всъщност е той, защото Колев отново се включи онлайн в социалните мрежи.

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Според информацията, разпространена и от Facebook страницата "Капутин", Стоян Колев се намира в хотел в Румъния. Потребители смятат така, тъй като на фон зад Колев в последното му видео се вижда специфична баня, която след това е открита като част от обява в популярен сайт за отдаване под наем.

Източник: Капутин/Facebook

Бягството на Стоян

Припомняме, че по-рано днес, часове след като избяга от жилището си в бургаския квартал "Славейков", където беше поставен под домашен арест, инфлуенсърът и тиктокър Стоян Колев се появи на живо в TikTok. Във видеото той твърди, че се намира извън България, но няма ясни знаци и потвърждение, че това е така. "Аз съм извън държавата, яжте ми *** и прокурорите, и съдията, и полицаите, и докторите", заявява Колев, като за кратко показва и малка брадвичка.

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