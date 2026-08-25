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Загуби от Левски, а сега е в Шампионска лига: Чудо за бивш треньор на Лудогорец и отбор, създаден преди 9 години!

25 август 2026, 23:20 часа 509 прочитания 0 коментара

Само девет години след създаването си отборът на Сабах постигна най-големия успех в кратката си история. Азербайджанският шампион направи впечатляващ обрат срещу Апоел Беер Шева и за първи път се класира за основната фаза на Шампионската лига. По-любопитното е, че треньор на Сабах е бившият треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас, който бе начело на "орлите" през 2021 година. Миналото лято неговият тим загуби от Левски в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Сабах обърна Апоел Беер Шева и ще играе в Шампионска лига

Сабах губеше след първия мач, но превърна реванша в истинска драма. Сабах спечели реванша с 5:2 след продължения, с което обърна общия резултат до 6:4 и си осигури място сред 36-те отбора в основната фаза на турнира. Апоел на два пъти повеждаше в Баку, но домакините отказаха да се предадат.

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Валдас Дамбраускас

Израелците поведоха чрез Игор Златанович в 10-ата минута, но Чинонсо Нвачукву изравни в 38-ата. След почивката Гай Мизрахи отново даде преднина на гостите, преди Умарали Рахмоналиев да възстанови равенството в 74-ата минута.

Истинската драма дойде в добавеното време. Телур Муталимов вкара за 3:2 в 94-ата минута и прати двубоя в продължения, а там Орфе Мбина и Джой-Ланс Микелс довършиха обрата. Така Сабах постигна историческа победа и си гарантира участие в най-престижния клубен турнир на Европа.

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Сабах е основан през 2017 г., а само няколко години по-късно вече ще мери сили с европейския елит. Азербайджанският тим започна кампанията си още от първия квалификационен кръг и последователно елиминира ТНС, КуПС, Орхус и Апоел Беер Шева.

Това е едва вторият азербайджански клуб, който достига до основната фаза на Шампионската лига след Карабах. Жребият за основната фаза ще се проведе в четвъртък, 27 август.

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Шампионска лига Левски Лудогорец Валдас Дамбраускас Сабах
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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