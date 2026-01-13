Ето на коя дата България ще се представи на Евровизия

България ще се представи във втория полуфинал на песенния конкурс "Евровизия" във Виена, който ще се състои на 14 май. Вчера беше изтеглен жребият за реда, по който ще излязат на сцената участниците в тазгодишното, 70-о юбилейно издание на надпреварата. Церемонията беше излъчена в официалния канал на „Евровизия“ в платформата YouTube.

Първият полуфинал ще бъде на 12 май, като участие в него ще вземат Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литва, Сърбия и Израел.

Още: Българският избор за "Евровизия": Отново каруцата пред коня

С кого сме в една вечер

Освен България във втория полуфинал на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

В конкурса участват още шест страни – т.нар. "Голяма петорка" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция), както и Австрия като страна домакин. Те не участват в жребия и се класират директно за големия финал. Той ще бъде на 16 май. До финала достигат по десет от участниците във всеки от двата полуфинала.

Жребият се проведе във Виенското кметство под надзора на представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), основен организатор на „Eвровизия".

Повече за българското участие

Още: Рок, попфолк и поп в селекцията на БНТ за "Евровизия": Ето кой може да ни представя

В края на декември Българската национална телевизия (БНТ) обяви петнадесетте български творци, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в конкурса „Евровизия“ през май във Виена. Това са „Керана и космонавтите“, Михаела Маринова, Михаела Филева, „Молец“, Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще бъде в три етапа през януари и февруари, под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1. Първият етап е на 24 януари, събота, като всички петнадесет изпълнители ще се представят с по една песен по избор от своя авторски репертоар.

Източник: БТА

Рок, попфолк и поп в селекцията на БНТ за "Евровизия": Ето кой може да ни представя