"Фантастичният свят на Е.Т.А. Хофман": Клавирен рецитал на Симеон Гошев на 5 юни

На 5 юни от 19:00 ч. в Камерна зала "България" публиката ще има възможност да се потопи в необикновения свят на Е.Т.А. Хофман – писател, композитор, музикален критик и една от най-ярките фигури на германския романтизъм. Със специален концерт в рамките на "Софийски музикални седмици" пианистът Симеон Гошев ще отбележи 250-годишнината от рождението на Ернст Теодор Амадеус Хофман – творец, чието влияние върху европейската култура далеч надхвърля границите на литературата. Макар днес името му да се свързва преди всичко с неговите фантастични разкази, Хофман е и активен композитор, диригент, музикален критик и една от ключовите личности, формирали естетиката на романтизма през XIX век.

Малко известен факт е, че именно неговите произведения и персонажи вдъхновяват създаването на някои от най-обичаните музикални шедьоври в историята. Сред тях са балетът "Лешникотрошачката" на Пьотър Илич Чайковски, операта "Хофманови разкази" на Жак Офенбах, както и редица произведения на Рихард Вагнер, включително "Танхойзер" и "Майстерзингерите от Нюрнберг". Неслучайно Хофман е считан за една от най-влиятелните фигури в пресечната точка между литературата и музиката.

Особено силна е връзката му с Роберт Шуман – композиторът, върху когото творчеството на Хофман оказва най-пряко и дълбоко въздействие. В музиката на Шуман оживяват характерите, фантазията и романтичният дух на немския писател. Именно тази духовна близост ще бъде във фокуса на концерта, в който Симеон Гошев ще представи два от най-значимите клавирни цикли на Шуман – произведения, в които влиянието на Хофман е осезаемо и ярко изразено.

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Акцент в програмата ще бъдат и рядко изпълнявани клавирни творби на самия Е.Т.А. Хофман. Българската публика рядко има възможност да се срещне с неговото музикално наследство, което превръща концерта в истинско културно събитие и своеобразно музикално откритие. Освен писател, Хофман е оставил след себе си и значително количество музикални текстове, рецензии и критически статии. Неговите анализи на Петата симфония на Бетовен, както и на увертюрите "Кориолан" и "Егмонт", се считат за едни от най-проникновените музикални коментари на своето време.

В ролята на водач през този богат художествен свят влиза пианистът Симеон Гошев – един от най-успешните млади български музиканти на международната сцена. Установен във Виена, той изгражда своята кариера чрез оригинални концептуални програми, задълбочени музикални изследвания и ярък интерпретаторски стил. Неговите концерти се отличават с интелектуална дълбочина, артистична смелост и умение да превръщат всяка програма в цялостен художествен разказ.

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През сезон 2025/2026 Симеон Гошев изнася рецитали в едни от най-престижните музикални центрове в Европа, сред които Музикферайн и Концертхаус във Виена, както и фестивали в Будапеща, Варшава, Хайнфелд, Варна и други градове. След две успешни концертни турнета в Китай, където си партнира с водещи оркестри и музиканти в Пекин, Шанхай и Шенжен, той се завръща пред българската публика със специална програма, посветена на един от най-загадъчните творци на европейския романтизъм.

От 2021 година Симеон Гошев е официален артист на легендарната австрийска марка Bösendorfer – символ на пианистичното съвършенство и една от най-престижните марки концертни рояли в света. Именно звукът на този изключителен инструмент ще допринесе за атмосферата на вечерта, в която литература, музика и романтична фантазия ще се срещнат в едно незабравимо художествено преживяване.

Концертът на 5 юни в Камерна зала "България" обещава не само среща с музиката на Роберт Шуман и Е.Т.А. Хофман, но и пътуване към епохата на романтизма – свят на въображение, поезия, мистерия и неподражаема красота.

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Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Програмата на събитията на "Софийски музикални седмици" 2026 може да видите ТУК.