Легендарните ACCEPT празнуват 50 години на сцена с грандиозен концерт в НДК

Остават броени дни до едно от най-очакваните музикални събития на годината. Един от символите на световната метъл сцена - ACCEPT - ще изнесе единствения си самостоятелен концерт в региона по повод своя внушителен 50-годишен юбилей. Мегасъбитието ще се проведе на 27 юли (понеделник) в Зала 1 на НДК.

Организаторите от BGTSC споделиха ключови детайли за графика и пропускателния режим на вечерта:

• Врати: 19:00 ч. (начало на настаняването)

• Начало на концерта: 20:00 ч.

• Времетраене: Шоуто се очаква да приключи след 22:00 ч.

Мерки за сигурност и вътрешен ред

Организаторите декларират своя стремеж да осигурят приятна, комфортна и безопасна среда за всички присъстващи. В залата няма да бъдат допускани:

• Опасни предмети и лица в нетрезво състояние.

• Агресивно или антисоциално поведение.

• Неакредитирани лица с професионална аудио- и видеотехника.

• Домашни любимци.

• Храни, ядки и снаксове.

• Малолетни лица без пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация.

• Пушенето в залата е абсолютно забранено във всичките му форми, включително използването на електронни цигари, вейпове и нагреваеми тютюневи изделия.

Удобства за посетителите

За максимален комфорт на феновете, гардеробът в НДК ще работи напълно безплатно. Ползването на санитарните възли също е безплатно. По отношение на хидратацията – в залата ще се допуска внасянето единствено на вода в пластмасови шишета за многократна употреба.

Билетите за юбилейното шоу са в продажба, а интересът към събитието е голям.

Последните билети се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са бензиностанции OMV, магазини На тъмно, Технополис и касите на Български Пощи. Електронните билети ще може да се сканират на входовете на залата.

Не пропускайте първия концерт на ACCEPT в зала със седящи места!

Деца до 6 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16 годишна възраст ползват 50% намаление. Ако се налага възрастен да посети концерта с детски билет ще може да доплати разликата на входа на залата. За съдействие е необходимо да се обърне към някой от стюардите или проверяващите на входовета на залата.

Всички лица до 18 годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: vionyx.eu/minors-declaration

BGTSC е член на браншовото сдружение на организаторите на концерти у нас „Сцена музика“ и спазва Етичния кодекс за дейността им в България!