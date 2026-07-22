Мила Роберт, Жлъчката х Тромбоби и IVA откриват концерта на Noga Erez

На 12 август в Маймунарника световната алт-поп сензация Noga Erez поставя началото на THE ANTI-FESTIVAL

Когато Noga Erez се качи на сцената в София, концертът вече ще е започнал, а публиката ще е преминала през три различни артистични вселени. Вечерта ще бъде открита от Мила Роберт, Жлъчката x Тромбоби и IVA.

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Всички те се срещат около идеята, че музиката не е длъжна да бъде удобна, за да въздейства и да се помни. Подобно на Noga Erez, която само преди дни се качи на сцената на Lollapalooza Berlin, а преди това и на Coachella, поканените български артисти не предлагат готови образи, а канят публиката да участва в разговора за всичко, което ги вълнува и тревожи.

Мила Роберт размива границите между поп музиката, театъра, иронията и социалния коментар. Жлъчката x Тромбоби идват от независимата хип-хоп сцена с текстове, които поставят въпроси вместо да дават готови отговори. IVA създават музика, в която модерната електроника среща силно емоционално присъствие. Всички те изграждат собствена естетика и публика, вместо да се опитват да се вместят в алгоритмите на масовата поп култура – подход, който ги доближава до артистичния свят на Noga Erez.

Програмата на 12 август не е планирана като поредица от отделни концерти, а е цялостен, внимателно подреден разказ за артисти, които по различен начин поставят под съмнение границите между жанровете, масовото и алтернативното, забавлението и смисъла.

Още за подгряващите артисти

През последните години Мила Роберт се утвърди като един от най-разпознаваемите и смели артисти на българската сцена. Докато мнозина внимателно следват тенденциите, тя ги обръща с главата надолу. В песните и визуалните ѝ проекти съжителстват поп култура, самоирония, артистичен пърформанс и социално наблюдение. Това е същият творчески инстинкт, който кара и Noga Erez да отказва етикети като "поп", "електроника" или "хип-хоп".

Жлъчката x Тромбоби добавят различна перспектива към вечерта. Тяхната музика винаги е поставяла акцент върху съдържанието, а не върху конюнктурата. Без да разчитат на лесни формули, те изграждат творчество, което години наред остава разпознаваемо именно защото е честно. В контекста на THE ANTI-FESTIVAL тяхното присъствие показва, че алтернативата не е жанр, а отношение към изкуството.

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IVA представляват новото поколение български артисти, които свободно преминават между електронна музика, поп и експериментално звучене. Така изграждат собствена музикална идентичност – напълно във философията на THE ANTI-FESTIVAL.

THE ANTI-FESTIVAL започва живота си като нов градски формат именно с концерта на Noga Erez в София. Организаторите му са същите като създателите на Беглика фест и Meadows In The Mountains Bulgaria и го определят като пространство за хора, които търсят повече от концерт – културен експеримент, среща на различни артистични светове и публика, готова да бъде изненадана.

Билети за концерта на Noga Erez се предлагат на сайта на събитието.

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