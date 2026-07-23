Канадската певица Шаная Туейн се връща към скромното си начало в новия си албум "Little Miss Twain", който излиза на музикалния пазар в петък, предаде "Асошиейтед прес".

Преди Шаная Туейн да стане Шаная Туейн, тя е дете, което пее по барове пред миньори, дървосекачи, рибари и ловци, които прекарват вечерите си в пиене.

"Публиката беше малко по-грубовата. И беше малка. Можех да вляза едва след като барът затвори. Това ставаше след полунощ, защото бях непълнолетна. И стига барът да не сервираше вече, можех да вляза и да свиря", разказва певицата пред "Асошиейтед прес".

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Рисувайки картина на една отминала епоха в живота си, която рязко контрастира с блясъка на голямата звезда и носителка на пет награди "Грами", Шаная Туейн казва, че това е формирало характера ѝ.

По думите ѝ онези ранни дни са били от решаващо значение за бъдещата ѝ кариера. "Прекарах много години, мечтаейки за неща, които в крайна сметка се случиха, но отнеха известно време", споделя тя.

За "Little Miss Twain" - много личен албум

Шаная Туейн описва новия си албум "Little Miss Twain" като обхващащ период от живота ѝ от най-ранните ѝ изяви на 8-годишна възраст до края на 20-те ѝ години, когато подписва договор с голяма звукозаписна компания.

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"Това е етап от живота ми, за който много от феновете ми не знаят. Исках да запълня тази празнина от гледна точка на личната ми история", продължава певицата.

Много песни от албума "Little Miss Twain" "отлежават" от години. "Песента "Rockstars" написах преди около 10 години, а "Northern Town" е едно от онези парчета, които съществуват от много отдавна", казва тя.

Заглавната песен от албума "Little Miss Twain" е неговото емоционално сърце. Тя е посветена на майка ѝ, която загива в автомобилна катастрофа през 1987 г. заедно с втория ѝ баща и така и не успява да види успеха на своята дъщеря.

За Шаная Туейн това е възможност да си припомни как "майка ми беше мой мениджър и агент, шофьор и треньор, въпреки че не можеше да изпее и една нота". "Тя ме возеше по всички тези сцени, въпреки че бях непълнолетна, в баровете, където натрупах опита си", разказва певицата.

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Шаная Туейн изпълнява парчето заедно с Таня Тъкър, за която в припева пее: "Според майка ми аз съм следващата Таня Тъкър". За участието на Тъкър в албума Туейн казва: "Не знам дали някога наистина ще мога да обясня с думи какво означава това и какво би означавало за майка ми".

В песента, както и в няколко други парчета от албума, като беквокалист участва и синът ѝ Еджа. "Сега успявам да осъществя много неща, които майка ми не би могла да сподели с мен", казва тя, визирайки работата със сина си.

Вдъхновението от ранните ѝ години позволява на Шаная Туейн да се съсредоточи върху някои от музикалните си страсти както в рамките на кънтри музиката, така и извън нея. По думите ѝ ако човек се вслуша внимателно в новия албум, ще долови жанровото многообразие – кънтри, рок, блус.

Тези моменти пасват на сегашния глас на Туейн, който вече има различен дрезгав тембър. "Нямам вече онзи сладък глас, както преди години, но имам ново звучене, което всъщност ми харесва. И мисля, че заради това пиша песни малко по-различно", споделя тя.

Преди години Шаная Туейн се разболява от Лаймска болест, което се отразява на гласа ѝ. През 2018 г. на изпълнителката са поставени импланти в ларинкса. "Това е много необичайна процедура за певица", отбелязва Туейн. Операцията дава резултат, а трайният ефект е дрезгавият тон, който става допълнителна отличителна черта на гласа ѝ.

Когато чуе "Little Miss Twain" за първи път, Шаная Туейн се надява, че публиката ще си тръгне с "усещането за атмосферата, в която съм израснала, средата, която ме е формирала, преживяванията, които са ме развили като човек и като артист".

Желанието ѝ е нейните фенове да опознаят певицата, която изпълнява кавъри в местния бар и която не е имала успех в детството си. "Надявам се да научат за липсващата глава от това коя съм аз", казва Шаная Туейн.

Източник: БТА