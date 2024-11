Глобалният музикален феномен Russ с концерт в София на 10 декември

Мултиплатиненият рапър, текстописец и продуцент Russ, който сам чертае пътя си към успеха, пристига за концерт в София в зала 3 на НДК на 10 декември 2024 по покана на Fest Team. С над 10 години активно творчество зад гърба си, Russ е създател на впечатляващ каталог от музика с над 22 милиарда стрийма и над 25 милиона продадени сингъла по цял свят.

Билетите за събитието на 10 декември в зала З на НДК влизат в продажба на 22 ноември (петък) на цени от 55 до 99 лв. и могат да бъдат закупени в сайта на Ticket Station Bulgaria. Билетите ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани.

Още: Белослава представя нов сингъл на специален концерт на 21 декември

Повече за Russ

Russ е живото доказателство, че успехът е възможен и без подкрепата на големи музикални лейбъли. Вписан в престижната класация на Forbes "30 Under 30" през 2019 г., изпълнителят разпродава концерти в най-големите зали по света и се радва на една от най-лоялните фен бази в музикалната индустрия. Неговото мото е просто, но мощно: "Вярвай в себе си безусловно и работи неуморно."

Russ изненадва с уникален подход към музиката – той издава нови сингли на всеки няколко седмици и самостоятелно продуцира цялото си творчество. Албумът му "There’s Really A Wolf" от 2017 г. е удостоен със статут на двойно платинен от RIAA и прекарва 84 седмици в класацията Billboard 200 с хитове като "What They Want" и "Losin’ Control". Russ впечатлява с живи изпълнения, включително и участие в Jimmy Kimmel Live! с песента "Patience".

През 2022 г. Russ основава собствения си независим лейбъл DIEMON (акроним от "Do It Everyday Music Or Nothing"), а миналото лято издаде дълбоко личния си албум "SANTIAGO", който изследва пътя му към одобрението към себе си, намирането на себестойност и преодоляването на нуждата от одобрението на околните. За да доближи феновете си до света на "SANTIAGO", Russ организира поп-ъп събития в САЩ и издава късометражен филм със същото име, който се излъчва в 88 кина в САЩ и във Великобритания. Последният сингъл на Russ "In The Dirt" демонстрира непрекъснатото му развитие и готовност за нови музикални предизвикателства.

Още: Тил Линдеман от Rammstein идва за самостоятелно шоу в София!