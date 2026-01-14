Голяма промяна на наградите "Грами"

Тревър Ноа ще бъде водещ на церемонията по връчването на наградите "Грами" на 1 февруари за шеста поредна година, но този път участието му ще бъде прощално, съобщи Асошиейтед прес. Роден на 20 февруари 1984 г., Ноа е комик, писател, продуцент, политически коментатор, актьор и телевизионен водещ. От Националната звукозаписна академия обявиха, че южноафриканският комедиант се завръща "за последен път" за шоуто, на което ще бъде и изпълнителен продуцент. Единственият водещ, който е ръководил церемонията повече пъти от него, е певецът Анди Уилямс — седем пъти през 70-те години на ХХ век.
Ноа, който досега е бил номиниран за четири награди "Грами", тази година ще се състезава в категорията за аудиокнига, повествование и запис на разказване на история с детската книга Into the Uncut Grass.
Номинации и почетни отличия
Кендрик Ламар, Лейди Гага и Джак Антоноф са сред водещите изпълнители, номинирани за награди "Грами" на 68-ата церемония, която ще бъде излъчвана на живо по Си Би Ес и Paramount+ от Crypto.com Arena в Лос Анджелис, пише БТА.
Припомняме, че ден преди основната церемония на 1 февруари ще бъдат връчени и почетни отличия на Шер, Уитни Хюстън, Карлос Сантана и Пол Саймън. Призовете за цялостен принос се присъждат на изпълнители, които са допринесли особено много в областта на звукозаписите и музиката.
