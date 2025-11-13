Защо Тейлър Суифт не получи нито една номинация за наградите "Грами"

Певицата, пренаписваща историята на музиката, Тейлър Суифт, вероятно ще трябва да изчака малко по-дълго, преди да добави още едно отличие "Грами" към автобиографията си. Когато номинациите за наградите "Грами" за 2026 г. бяха обявени на 7 ноември, феновете бързо забелязаха, че най-новият ѝ албум "The Life of a Showgirl", който чупи рекорди, липсва в списъка. Но отсъствието на Суифт не беше пренебрежение — това беше въпрос на времето.

Според правилата за допустимост на наградите "Грами", албумите трябва да бъдат издадени в определен период, за да могат да бъдат номинирани за съответната година. За наградите за 2026 г. този период беше от 31 август 2024 г. до 30 август 2025 г. Албумът на Суифт "The Life of a Showgirl" излезе на 3 октомври 2025 г. - повече от месец след крайния срок.

Още: Тейлър Суифт на вечеря с шаферките си? Феновете са убедени кои са те (СНИМКИ)

Тя обяви албума още на 13 август, но реши да не пуска никакви сингли предварително. Тъй като предишният ѝ албум "The Tortured Poets Department" излезе през април 2024 г., Суифт не публикува музика, която да отговаря на условията за участие в тазгодишния период на допустимост.

Въпреки че нейният 12-и студиен албум няма да участва в надпреварата на церемонията за 2026 г., той ще бъде допустим за наградите следващата година, което означава, че Суифт все още може да получи номинации. А защо не и следващ трофей от "Грами" 2027.

Повече за тазгодишните номинации на наградите "Грами"

Междувременно нейният сътрудник по "Bad Blood" Кендрик Ламар доминира в тазгодишните номинации, водейки с девет, включително за Албум на годината за GNX. Тази номинация също влезе в историята, като направи Ламар първият рапър, който някога е получил пет номинации в тази категория като водещ изпълнител. Лейди Гага следва с седем номинации, докато Бад Бъни и Сабрина Карпентър имат по шест.

Номинациите за "Грами" 2026 също отбелязаха нова страница в историята, като ROSÉ и Бруно Марс получиха номинации за Песен на годината и Запис на годината за хита им "APT".

Това признание направи ROSÉ първият K-pop артист, номиниран като главен изпълнител в една от четирите най-престижни категории на "Грами", които включват Албум на годината, Песен на годината, Запис на годината и Най-добър нов изпълнител.

Още: Пореден успех: Въвеждат Тейлър Суифт и в Залата на славата на авторите на песни

Церемонията по награждаването на Грами 2026 ще се излъчва на живо от Crypto.com Arena в Лос Анджелис в неделя, 1 февруари, по CBS, информира "Hola!".