Helloween ще са първият хедлайнер на фестивала Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

02 септември 2025, 11:20 часа 280 прочитания 0 коментара
Helloween ще са първият хедлайнер на фестивала Midalidare Rock in the Wine Valley 2026, обявиха организаторите преди минути. Групата ще отпразнува 40-годишнината си с юбилейно турне, свирейки на най-големите световни сцени с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Първите дати от европейското турне, което започва в средата на октомври, бяха разпродадени веднага. "Горди сме, че успяхме да договорим Helloween и световното им турне да дойде в България именно на Midalidare Rock In The Wine Valley. Очакванията към новия им албум и турнето са много големи и ние като рок фенове също нямаме търпение да ги видим на живо на нашия фестивал", споделят от Midalidare.

За легендарните Helloween

С 15 златни, шест платинени награди и над десет милиона продадени албума, легендите Helloween празнуват 40-годишнината на групата с нов албум "Giants & Monsters" и световно турне, идващо и в България на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026, който ще се проведе между 10 и 12 юли догодина. "Тиквите" ще видим в последния ден на фестивала.

Най-новият албум на бандата излезе на пазара миналия петък, 29-и август. Записът е втори в обединения състав на Helloween с тримата вокалисти – Kai Hansen, Michael Kiske и Andi Deris, и обещава да бъде "най-разнообразното и динамично" издание в кариерата им. Миксиран в легендарното студио в Нидерландия "Wisseloord Studios", в което са записвали банди като Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Rammstein и др., "Giants & Monsters" утвърждава мястото на групата на върха на метъл света.

Припомняме, че Helloween бяха част от Midalidare Rock in the Wine Valley и през 2023 г.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на официалния сайт на фестивала.

Яна Баярова Отговорен редактор
