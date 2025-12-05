"Този град" бележи нова ера за Керана и Космонавтите (ВИДЕО)

Керана и Космонавтите представят своя най-нов сингъл "Този град". Музиката и аранжиментът на песента са дело на Керана и Космонавтите, с участието на талантливите Роби и Алек, а текстът е написан от самата Керана. Този сингъл отбелязва началото на новия им EP проект, който ще включва общо три песни. Двете останали композиции все още не са достъпни за масова публика и могат да бъдат чути единствено по време на предстоящите концерти на групата, като това ги прави специално преживяване за всички фенове, присъстващи на живо.

Истинска музикална страст

"Този град" представлява изключително деликатно съчетание между поп и рок елементи, като запазва характерната за групата енергия и уникален музикален стил. В същото време песента носи и свежо, модерно звучене, което отваря нови хоризонти за музикалната им идентичност и показва еволюцията им като изпълнители. Тя е пример за съвременното звучене на групата, което съчетава познатото с неочакваното и носи усещане за динамика, иновативност и истинска музикална страст.

Групата „Керана и Космонавтите“ се появява случайно – или по-скоро съдбовно. Така артистичната Керана сбъдва мечтата си - създава успешна група, признание и собствено музикално семейство.

"Много обичам това, което правя. Доставя ми огромно удоволствие и дори, когато съм прекалено изморена и нямам енергия, се качвам на сцената. Самият факт, че съм там и че имам шанса да правя това, което правя, веднага ми дава енергия и започвам да се наслаждавам", сподели певицата пред "Студио Actualno".