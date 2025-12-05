glitch 37 — маскираната банда, която хакна Симулацията (ВИДЕО)

glitch 37 е нов, мистериозен и маскиран български музикален проект, който съчетава концептуално изкуство, криптични загадки и хипнотичен модерен звук, вдъхновен от легенди като Pink Floyd и The Doors. Това, което отличава формацията, не е само уникалното ѝ звучене, анонимността и характерната визия, а и цялата митология, която я обгръща — свят от персонажи, тайни общества и артефакти, изграден около идеята за симулацията и тънката граница между реалното и измисленото. glitch 37 е първата българска маскирана банда, поела подобна концепция с такава отдаденост и мащаб. А заявката им е ясна — световната сцена.

Снимка: @ichristtina_photography

На 28 август групата направи своя дебют по начин, който трудно може да бъде забравен — "хакнаха" прожекцията на "Матрицата" в кино "Люмиер" (НДК), пред напълно разпродадена зала от над 400 души. По време на филма зрителите станаха свидетели на жива музика, светлинно шоу и авторска интерпретация на "Clubbed to Death", преплетена с оригинално парче. Това се превърна в първия по рода си дебют в световен мащаб, в който кино и концерт се вливат в едно общо аудиовизуално преживяване.

Дебютът беше толкова скоростен и шумен, че малко след това glitch 37 вече бяха инфилтрирали онлайн медиите, ефира на радио Z-Rock и дори телевизионния ефир, където парчето им се върти ежедневно.

Сега групата представя и първия си официален сингъл — естествено продължение на тяхната концепция и звук. Съставът включва две китари, бас, пиано, барабани и вокал, а песента е едновременно визуално и емоционално преживяване — история за любов, търсене, мечти, реалност и симулация.

Фотограф: Светослав Димитров

Музикалният клип разширява вселената им: загадки, заешки дупки, враждуващи тайни организации и знаци за скритата структура на Симулацията. В митологията на glitch 37 съществува организация, която "хаква" системата и разкрива несъвършенствата ѝ — и именно това е ядрото на техния артистичен свят.

В интервютата си членовете на формацията подчертават, че са избрали точно това време и точно този формат на пърформанс, защото идеята за симулацията вече е част от модерната наука и поп културата. Съвременни учени и философи, като Ник Бостром сериозно разглеждат теорията за симулацията, а в музиката маскираните и анонимни формации като Ghost и Sleep Token превръщат митологията и lore-а в експлодиращ феномен. glitch 37 влиза в тази нова вълна — но по свой, български и напълно оригинален начин.