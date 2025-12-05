Търсят се нови 8 творчески екипи за създаване на училищни химни

Нови 8 творчески екипи се търсят за създаването на училищни химни в рамките на „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“. Националната инициатива на МУЗИКАУТОР обединява музиката, образованието, културата и творчеството, като дарява на българските училища оригинални училищни химни.

В тазгодишното издание на инициативата избраните училища, които ще получат своя емблема, са 11. ОУ „Христо Ботев“ – гр. Благоевград, 97. СУ „Братя Миладинови“ – гр. София, СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков, ОУ „Неофит Рилски“ – с. Горно Драглище, община Разлог, СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица, както и 45. ОУ „Константин Величков“ – гр. София. Тази година моделът се надгражда, като се включват още две творчески училища – Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, и Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Влади-геров“ – гр. Бургас. За пръв път „Светилник“ прескача границите на страната, за да дари химн на едно българско училище от Бесарабия – Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ в Украйна.

С участието си в конкурса, авторите имат възможност да изследват историята, мисията, ценностите и идентичността на училищата, както и да предложат своя музикална идея за химн.

Крайният срок за участие в конкурса за творчески екипи е 5 януари 2026 г., а резул-татите от него ще бъдат обявени на официалната уебстраница на МУЗИКАУТОР: www.musicautor.org.

В рамките на инициативата към химните ще бъдат създадени и видеоклипове от студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ , а в края на кампанията – през юни 2026 г., създадените химни ще бъдат представени от училищата в рамките на празничен концерт в Народния театър „Иван Вазов“.

От 2021 г. до днес инициативата е създала 31 училищни химни, достигнала е до над 26 000 ученици и повече от 1 800 учители от 15 града, а над 120 студенти от НАТФИЗ са работили по видеоклиповете към химните.

Инициативата „Светилник“ се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР и се осъществява с подкрепата на партньори като БТА, БНР, Народния театър „Иван Ва-зов“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и други. Петото издание на „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“ се провежда под патронажа на Министерството на обра-зованието и науката и Министерството на културата.