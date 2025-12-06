Топ песен на годината според Apple Music Replay 2025 (ВИДЕО)

Apple обяви тазгодишния си Apple Music Replay с най-слушаните песни за годината като отговор на популярната функция на Spotify - Wrapped. Преди Spotify Wrapped, който проследява най-слушаните песни, албуми и подкасти на потребителите през годината, Apple Music Replay предостави на слушателите информация за техните най-слушани песни и разкри списъка си с най-големите хитове на 2025 година

Apple обяви, че най-слушаната песен за 2025 г. в Apple Music е "APT." на ROSÉ и Бруно Марс.

Пусната през 2024 г., песента, номинирана за "Грами", зае първото място в глобалната класация на песни на Apple Music тази година и е първата номер едно на годишната глобална класация за двамата артисти.

"APT." също така зае първо място в Shazam Global Radio Spins chart, в Top 100: Global Radio chart (която проследява най-излъчваните песни по радиостанциите по света) и в най-четените текстове на песни в Apple.

"Феноменалният глобален успех на "APT." на Rosé и Бруно Марс е силно напомняне, че великите песни винаги ще надхвърлят границите", каза Рейчъл Нюман, съначалник на Apple Music, в изявление.

Кендрик Ламар и SZA заеха второ място с "Luther" от албума на рапъра "GNX", който бе един от "Най-добрите албуми" на 2024 г. според Euronews Culture.

Бруно Марс се появява отново, на третото място в класацията, заради колаборацията си с Лейди Гага – "Die With a Smile", докато Lamar заема четвърто място с "Not Like Us" – същата рекордно популярна песен, която оглави класацията миналата година.

На пето място е Били Айлиш с "BIRDS OF A FEATHER".

От 100-те песни, включени в тазгодишния списък, 36 са на жени, което е лек спад спрямо рекорда от 39 през 2024 г. Въпреки това, седем от топ 10 песните са от жена или включват жена, повече от два пъти спрямо миналата година.

Изпълнител на годината

Apple Music обяви Tyler, The Creator за артист на годината.

Многостранният рапър, една година след издаването на критически признатия си албум "Chromakopia", е натрупал 4,5 милиарда минути слушане между ноември 2024 г. и октомври 2025 г., съобщава Apple Music, цитирани от Euro News.

"Tyler продължава да доказва, че всичко е възможно. Неговата креативност е невероятна през цялата година,“ каза Зейн Лоу, глобален креативен директор на Apple Music, в изявление. „Неговата готовност да поема творчески рискове е съпоставима само с вниманието, с което ги представя, и той вдъхновява своите колеги и фенове днес, както и ще продължава да вдъхновява поколенията в бъдеще."