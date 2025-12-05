Спорт:

Микс от трап, китари и фолклорен хор: Песен на Deep Zone Project с впечатляващо ВИДЕО

05 декември 2025, 15:03 часа 292 прочитания 0 коментара
Една от най-успешните електронни групи в България, DEEP ZONE Project, отново впечатлява феновете си с ново музикално предложение. Поредният им сингъл "Върни Ме" вече се радва на внимание и любов от слушателите. Сингълът има дълга и интересна история, която започва още през 2011 г., но сега се преражда в съвременен вариант. Новата версия комбинира трап елементи, динамични китарни рифове и магически фолклорен женски хор, а главните вокали са на талантливата Ева Мария.

Музиката е дело на самите DEEP ZONE Project, а текстът е написан от Мариета Ангелова, която стои и зад хита им "Българка".

Визуално изживяване

Премиерата на сингъла е придружена и от атрактивен видеоклип, режисиран от Ангел Юруков и екипа на Armageddon Films. В клипа главната роля е поверена на Ева Мария, която превръща всяка сцена в емоционално изживяване, съчетаващо модерна визуализация и фолклорни мотиви.

DEEP ZONE Project споделят, че "Върни Ме" е само началото на пътя към нов албум, който се очаква да излезе през 2026 г. С това парче групата отново доказва, че не спира да експериментира и да търси нови музикални хоризонти, съчетавайки електронната сцена с автентични български елементи.

Премиерата на "Върни Ме" се състоя на 4 декември.

"Чакането приключи! Една от най-красивите ни песни идва с брутален кино видеоклип.", споделя групата в Instagram.

С "Върни Ме" DEEP ZONE Project доказват, че електронната музика в България продължава да се развива, създавайки нови звукови експерименти и вълнуващи визуални истории, които остават в съзнанието на слушателите дълго след последния акорд.

Ева Петрова
