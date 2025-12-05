Групите на PHILLGOOD се увеличават: Suede, Thievery Corporation, Hayes & Y и още

PHILLGOOD разширява програмата си за 2026 с нова селекция артисти, която допълва вече обявените The Cure, Gorillaz, Moby, Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods и Perturbator. Между 17 и 19 юли на Гребната база в Пловдив фестивалът ще събере различните музикални светове на емблематични имена и съвременни експериментатори. В третата вълна се включват Suede, Einstürzende Neubauten, Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, както и българските Hayes & Y и ALI, артисти, които разширяват сцената със собствена перспектива и характер.

Повече за обявените музиканти

Suede идват за първи път в България, за да ни разкажат за светлосенките в човешката душа както само те умеят на 19 юли. Бритпоп поетите ще се качат на сцената на PHILLGOOD със своя мрак, нежност, експлозивни китари и с Antidepressants – десетия им албум, който сам Brett Anderson описва така: „Ако Autofiction беше нашият пънк албум, Antidepressants е нашият пост-пънк. Той е за напрежението в модерния живот, параноята, тревожността, неврозата. Всички ние се стремим към връзка в един разпокъсан свят. Това е счупена музика за счупени хора (This is broken music for broken people).“ Концертът на Suede в Пловдив е музикален носталгичен жест и крайно закъсняла среща между поколения фенове на една от най-емблематичните британски групи.

Ако Suede превръщат човешката крехкост в мелодична поезия, то Einstürzende Neubauten стоят в диаметралния ѝ полюс - звуков минимализъм и индустриална експресия, създадени от метал, ритъм и експеримент, които оформят собствена, радикална форма на музикално изкуство. Einstürzende Neubauten буквално отварят жанрови пространства с метал, стъкло и необичайни акустични материали и инструменти и вече повече от четири десетилетия изследват какво всъщност е звук. Последният им албум Rampen, определян от самите тях като „alien pop music“, стъпва върху живи импровизации и създава собствена зона между минало и бъдеще, която е нито позната, нито напълно абстрактна. На основната сцена на PHILLGOOD на 19 юли очакваме немските индъстриъл гиганти и именно в тази фаза от развитието си и за разширяване на границата на възможното.

PHILLCOOL e втората от общо три сцени на PHILLGOOD с категорична програма, която стои не по-малко убедително от тази на основната сцена и за която, освен вече обявения Perturbator, са ясни пет нови имена.

Thievery Corporation създават от онези редки звукови пейзажи, които съчетават мащабни влияния с камерна лекота. Дуото на Rob Garza и Eric Hilton работи с боса нова, дъб, електроника и джазови линии така, че музиката им едновременно да носи ритъм и размисъл. На живо звукът им функционира като отворено пространство: топло, пулсиращо и обрано от излишна претрупаност. Това е музика, която успява да бъде глобална по своя произход и интимна по своя ефект. Thievery Corporation ще видим на PHILLCOOL сцена на 19 юли.

Представете си нещо средно между филмова партитура и клубна енергия в проект, който разчупва представата за лайв електроника изобщо. Това са Аpashe & Brass Orchestra. Пълният брас ансамбъл добавя плътност, динамика и дълбочина и превръща всеки концерт в театрален спектакъл. В музиката на атрактивния Apashe удобно си взаимодействат електронни пластове, симфонична енергия и ясна визуална концепция, а на фестивала ще ги видим на 18 юли.

Kadebostany са построили собствена митология, собствена естетика, собствен звук и собствена … република. Kadebostany са феномен, който руши всякакви граници – стилистични, визуални и жанрови. Пет милиарда стрийма, десетки хитове, ремикси, саундтраци за Netflix и Armani, номинация за музикални награди и световни турнета и най-важното - техният неподражаем лайв, който не прилича на никой друг и абсолютната им творческа свобода, които и българската публика ще види на 19 юли.

Българското участие

Първите български имена в програмата - Hayes & Y и ALI, подсилват стремежа на PHILLGOOD да постави локалната сцена в контекст с международната. Присъствието им добавя към фестивала глас от местната сцена, който стои уверено и в глобален мащаб. ALI се качват на PHILLCOOL сцената в първия ден на фестивала - 17 юли, със своя разпознаваем стил - комбинация от интроспективни текстове и мащабен, емоционален звук, който се превърна в отличителен белег на бандата. Hayes & Y, една от най-последователно развиващите се български групи, ще представят на 18 юли своя концентриран и отчетлив инди почерк, който се вписва естествено до останалите артисти на най-младия фестивал в портфолиото на Fest Team.

Очаквайте нови попълнения в програмата съвсем скоро. Сайтът на фестивала е phillgood.ink. Билетите са в ticketstation.bg.