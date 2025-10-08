Интимност и адреналин в "Само Твой" - новата песен на Александър Славчев (ВИДЕО)

След "Завинаги" и албума "Пътят към теб", певецът, китарист и композитор Александър Славчев пуска най-новия си сингъл "Само Твой", който вече има и официално видео. Артистът, познат в българските музикални среди със своята искрена музика и дълбоки текстове, продължава да разкрива нови страни от своя стил и емоционалност. "Само Твой" е песен за предаността и силата на любовта в трудни моменти. Текстът съчетава уязвимост и решителност, докато емоционалният припев подчертава избора да не се отказваш, дори когато всичко изглежда срещу теб.

"С тази песен искам да покажа, че любовта не е само в моментите на удоволствие — тя е в изборите, които правим, когато е трудно. Видеото съчетава интимността на първите срещи със свободата и енергията на пътя, защото истинската обич не бяга, тя остава", споделя самият Александър Славчев.

Видеото – между интимността и адреналина

Официалният клип е дело на Buddubbaz Tape Company (реж. Стефан Маринов, оператор Петко Андонов) и е третото съвместно видео на Александър с Buddabbaz.

В "лентата" участват Тереза Тодорова – певица с авторска музика, позната от "Шоуто на Слави", и Ангел Узунов – Кошмара, икона в софийската автомобилна сцена, който внася силна доза адреналин с емблематичното си жълто Ferrari. Снимките са реализирани край Драгоман – по дълги прави участъци, идеални за динамични сцени, а част от кадрите са заснети във Фабрика 126, в специално създаден арт декор. За визията на облеклото се грижи стилистът Стоян Стоянски.

Любопитен момент бележи снимачния ден: двама полицаи спират, за да проверят необичайната колона от автомобили насред пустото шосе. Щом разбират, че става дума за видеоклип, те не само остават впечатлени, но и споделят, че ще очакват крайния вариант с нетърпение.

Новият сингъл на Александър Славчев е достъпен в Spotify, Apple Music, YouTube и всички водещи музикални платформи. Със "Само Твой" артистът още веднъж напомня, че любовта е път, по който си струва да останеш – дори когато той минава през изпитания.