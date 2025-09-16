Програма по часове за концерта на Obscura, Suicidal Angels и Sadist на 19 септември

Тройният екстремен концерт на OBSCURA, специалните им гости SUICIDAL ANGELS детметълите SADIST ще се състои този петък, на 19 септември 2025 година в "Joy Station" при вече ясна програма, съобщават организаторите от BGTSC. Припомняме, че събитието е част от европейското турне "Evenfall", а вечерта ще бъде открита от прогдетметълите SADIST, които най-после ще посрещнем и у нас.

Програма:

19:00 часа ще отворят вратите за публика

20:00 часа – SADIST

20:55 часа - SUICIDAL ANGELS

22:00 часа – OBSCURA

23:00 – Очакван край

Хората в затруднено положение е необходимо да са пред вратите на клуба поне 15 минути преди отварянето им и да потърсят съдействие за настаняване от екипа на организаторите от BGTSC. От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

За билетите

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg и партньорите им. Цената на билетите от 17.09 ще е 60 лева, а в деня на концерта и на място в залата - 65 лв. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон.

Деца до 7-годишна възраст (вкл.) влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук:(https://securitysks.com/?page_id=734).

BGTSC е член на сдружението "Сцена музика" и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България.