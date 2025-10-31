Войната в Украйна:

Квартет "Абагар" - модерното лице на българския фолклор

31 октомври 2025, 13:59 часа 263 прочитания 0 коментара
Създаден преди близо две десетилетия, Квартет "Абагар" е сред най-интересните присъствия на съвременната българска акапелна сцена. Освен с майсторството си в полифоничното изкуство, формацията впечатлява и със своите смели международни колаборации – с гръцката звезда Марина Сати и хора ѝ Chores, с британския DJ CamelPhat, както и с израелския продуцент Zafrir. В тези проекти българската полифония среща електронния звук, превръщайки се в жив мост между традиционното и модерното. 

В новия албум на квартета, озаглавен "Молитва", има поредно необикновено преплитане - между фолклор и сакрална музика.

В 16 изящни вокални композиции, великолепните гласове на четири българки разказват истории за женската сила – между земното и небесното, между обреда и ежедневието, между миналото и съвремието. 

През годините съставът е изнасял концерти в Европа и Азия, представяйки богатството на българската вокална традиция пред международна публика. Той често е канен на фестивали, уъркшопи и концерти, утвърждавайки се като културен посланик на България.

Новият им албум е естествено продължение на този път. В него звучи всичко, което годините са им подарили – срещите, хората, звуците и мълчанията, повлияли на тяхното творчество. "Молитва" е вече достъпен в YouTube канала на Квартет "Абагар", в българския радио ефир и във всички дигитални платформи.

Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика фолклор Квартет Абагар
