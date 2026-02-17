Заради удрящите Украйна руски ракети и дронове: Летища в Полша спряха работа

Две летища в Полша - в Жешов (Жешув, Ржешов) и Любин, са били затворени по време на поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу цели в Украйна. Тя стана факт тази нощ, като руските ракети полетяха рано сутринта, предхождани от стотици далекобойни дронове. Информацията за затварянето на летищата е на Оперативния щаб на полската армия.

Освен това - във въздуха са вдигнати военни самолети, като това е било координирана реакция под шапката на НАТО. Припомняме, че има данни, че част от руските дронове и ракети са били насочени към Лвовска област.

"Не са регистрирани нарушения на полското въздушно пространство от обекти, представляващи заплаха. Едновременно с това, военни радарни системи засекоха нови обекти, наподобяващи балони, влизащи в полското въздушно пространство от Беларус. Обектите бяха идентифицирани и останаха под постоянно наблюдение от военните разузнавателни системи. Ситуацията беше под контрол и не представляваше заплаха за безопасността на въздушното движение или полските граждани", заяви полското военно командване в профила си в "Х".

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/IITwaMTa3C — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 17, 2026

Полската агенция за аеронавигационни услуги (PANSA) също потвърди, че въздушното движение в Жешов и Люблин е временно преустановено.

