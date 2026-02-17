Украйна превърна в скрап руска ПВО система, радар и десантен кораб (ВИДЕО)

Украинската военна разузнавателна служба (ГУР) публикува на 16 февруари видеозапис, показващ поредица от атаки, проведени миналата седмица от елитната единица „Призраци” срещу руски военни цели на окупирания полуостров Крим. През изминалата седмица подразделението е нанесло удари по няколко ценни руски военни съоръжения, включително ракетна ПВО система „Панцир С-1“, радарна станция с голям обсег 55Zh6U "Небо-У" на стойност около 100 милиона долара и десантен кораб BK-16.

Специалистите от единицата „продължават методично да разграждат руските отбранителни съоръжения на временно окупирания полуостров”, написаха от разузнаването.

„Съоръжения, струващи милиони, сега се превръщат в скрап благодарение на професионалната работа на офицерите от военното разузнаване (на Украйна - бел. ред.)“, добави агенцията.

Как Русия използва Крим срещу Украйна?

Украйна редовно нанася удари по военната инфраструктура в дълбока руска територия и по окупираните територии в опит да намали бойната мощ на Москва.

След незаконното анексиране на Крим през 2014 г. Русия силно милитаризира полуострова и го използва като база за редовни ракетни удари и атаки с дронове срещу Украйна, операции в Черно море и сухопътни операции в южната част на Украйна, отчита Kyiv Independent.

От 2023 г. насам Украйна постоянно разширява способността си да нанася удари по руски цели в Крим, като използва както въздушни, така и морски дронове в зависимост от целта.

