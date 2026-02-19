Исторически триумф: Тейлър Суифт е отличена за най-продаван изпълнител

Тейлър Суифт бе обявена за най-продавания звукозаписен артист в света за 2025 г., оглавявайки класацията на IFPI - "Global Artist of the Year" за рекорден шести път. Това е и четвъртата поредна година, в която поп звездата заема първото място в глобалната класация на международната организация, представляваща музикалната индустрия в световен мащаб.

Подреждането се базира на световните стриймвания, физическите и дигиталните продажби през изминалата година, с корекции според икономическата тежест на различните формати във всеки регион. Според Виктория Оукли, изпълнителен директор на IFPI, постижението на Суифт е "историческо" и отразява както творческата ѝ последователност, така и силните глобални стратегии зад всяко нейно издание.

Силна година и глобално влияние

Изминалата година се превърна в поредна знакова глава в кариерата на изпълнителката, подкрепена от мащабен интерес към новия ѝ албум и съпътстващия документален филм. Данните показват изключителна ангажираност на феновете във всички формати – от стрийминг платформи до физически носители.

С шест победи, Суифт вече има толкова отличия, колкото всички останали артисти взети заедно през последното десетилетие – безпрецедентен резултат в историята на класацията.

На второ място в класацията се нарежда южнокорейската група Stray Kids – най-високото им постижение досега и трета поредна година в глобалния топ 5.

Drake и The Weeknd заемат съответно трета и четвърта позиция, а Bad Bunny е пети – значително изкачване спрямо предходната година.

В класацията присъстват общо двама южнокорейски изпълнители, като SEVENTEEN заемат 14-о място. Японската рок група Mrs. GREEN APPLE дебютира на 13-а позиция, а американският рапър Tyler, The Creator влиза за първи път в подреждането на 12-о място.

Сред останалите в топ 20 e Ед Шийрън – единственият британски артист в челната двайсетица.

