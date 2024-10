Легендарният DJ BoBo с феноменално шоу в Арена София (ВИДЕО+СНИМКИ)

DJ BoBo е един от най-популярните изпълнители на европоп и евроденс музиката. Неговите песни се превърнаха в емблематични за 90-те години на миналия век, а най-обичаните му хитове продължават да радват все повече хора и днес. С грандиозното си турне EVOLUT3ON Tour обичаният от цял свят изпълнител празнува своята 30-годишнина на музикалната сцена. В събота вечер, 19 октомври, DJ BoBo и групата му събраха на едно място стотици хора от всички краища на България в зала "Арена 8888", в София, на концерт, който е част от мащабното турне на талантливия швейцарски диджей. Още един повод за празнуване бе и 19-ият рожден ден на радио ENERGY, който също беше отбелязан на голямата сцена.

Изумително представление и много емоции

Основната цел на DJ BoBo винаги е била да представи нещо ново, а с турнето си EVOLUT3ON той отбелязва любовта си към музиката. На концерта в София DJ BoBo озари главната сцена още с излизането си пред своите фенове. Той изпълни едни от най-новите си песни и зарадва публиката със страхотен микс от най-популярните си парчета. Суперзвездата изненада всички, като се обърна към зрителите, говорейки на български: "Казвам се DJ BoBo. За мен е огромно удоволствие да съм тук след толкова много време". Последваха силни викове и аплодисменти, а публиката беше развълнувана и в еуфория от любимия си изпълнител.

Облечени във фантастични костюми DJ BoBo и останалите членове на неговата банда, сред които е и жена му – вокалистката Нанси Бауман, направиха феноменално шоу, за което дълго ще се говори. Почитателите на музиката от 90-те пяха и танцуваха на едни най-големите хитове на диджея, сред които Somebody Dance with Me, Keep on Dancing, Love Is All Around, Let the Dream Come True.

Макар че от дебютния му албум Dance with Me са минали 31 години, всички в публиката бяха в отлично настроение и купонясваха заедно с DJ BoBo, заредени с много положителна енергия от любимите диско ритми. Специална изненада на вечерта бе The B-Stage, където звездата от 90-те направи преживяването незабравимо, като застана още по-близо до феновете си – в средата на огромната зала.

Впечатляващите танцови хореографии, страхотните светлинни ефекти, кадрите от турнето и видеа към песните, излъчени на огромен екран като фон зад изпълнителите на голямата сцена, направиха атмосферата уникална и незабравима. Представленията от турнето, включително и концертът в София, определено са планирани до най-малките детайли. Перфектните музикални и артистични изпълнения на звездата и изумителната обстановка оставят публиката във възторг от преживяното.

Фотографи на снимките са Илиян Ружин и Орлин Николов.



