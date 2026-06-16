Легендите на британския поп KULA SHAKER идват в София за ексклузивно шоу през ноември

BGTSC с гордост представя KULA SHAKER - легендите на британския поп, психоделичните пионери, една от най-отличителните групи, произлезли някога от Обединеното кралство. KULA SHAKER идват в София този ноември за ексклузивно шоу, което родните меломани очакват отдавна! Билетите ще влязат в продажба от 11:00 часа в четвъртък, 18 юни, чрез мрежата на Ивентим.

Кръстени на индийски светец-поет от 9-ти век, Kula Shaker винаги са заемали свой собствен кът в рок музиката. Появили се по време на бритпопа, те сливат британска психеделия, индийски мистицизъм и извисяващи се мелодии в звук, различен и непостигнат от други.

Дебютният им албум K влиза в британските класации под номер 1, съдържащ хитове като Tattva, Govinda и Hush, и моментално утвърждава групата като една от най-отличителните групи на епохата. Следват успехи с Peasants, Pigs & Astronauts, преди преждевременното разпадане на групата в разцвета на силите ѝ.

Още: "От мрак до светлина" - музикално пътешествие през драмата и надеждата на ХХ век

Ексклузивното шоу ще се състои на 13 ноември в Joy Station от 20:00 часа!

Събирайки се отново през 2000-те, Kula Shaker постепенно възстановиха инерцията си, кулминирайки с завръщането на оригиналния състав и творчески ренесанс. Последните им албуми Natural Magick и предстоящото им осмо студийно издание спечелиха широко признание, съчетавайки психоделичен рок, фолклорни елементи, кинематографично разказване на истории и духовни теми с обновена енергия.

Тридесет години по-късно Kula Shaker остават рядко явление: група, водена от въображението, приключенията и вярата, че музиката може да бъде повече от забавление, тя може да бъде трансформираща за хората и света около нас.

Деца до 7 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но с придружител.

Още: Динамичното парче "Temple of Eos" е химнът на AURA Festival 2026

BGTSC е компания с дългогодишен опит в организирането на концерти и масови мероприятия, член на Сдружение Сцена Музика.

Предстои обявяването на допълнителна информация!