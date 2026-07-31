Официално: Продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027

Въпреки че се появи информация, че днес ще бъде обявен градът, който ще бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия" 2027, БНТ изпрати официална информация, че международната работна група продължава своята работа. Процесът на оценка включва допълнителни разяснения от общините, които все още се разглеждат.

Кои български градове се борят за домакинство?

Припомняме, че в надпреварата останаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първия етап от процедурата по избор.

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Кандидатурите на четирите български града бяха оценени според техническите характеристики на предложените зали, както и по съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и продукционните стандарти на конкурса.

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн благодари на Варна и Пловдив за проявения интерес и усилията им да станат домакини на музикалното събитие. По думите му силната конкуренция между кандидатите показва високото ниво на подготовка и значителните икономически и обществени ползи, които носи домакинството на конкурса.

"Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на "Евровизия" и интереса им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието догодина в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май следващата година", заяви Грийн.

Оценката на кандидатурите продължи с разглеждането на предложенията на София и Бургас, а международната работна група трябва да определи кой от двата града ще приеме следващото издание на музикалния конкурс. Очаква се това да се случи съвсем скоро.

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България спечели правото да бъде домакин на "Евровизия" 2027, след като Дарина Йотова – DARA триумфира на тазгодишното издание на конкурса с песента "Bangaranga". Победата ѝ донесе първия успех на България в историята на музикалната надпревара.



