Любимата музика на Енио Мориконе и Нино Рота отново в София на 27 септември

Българската публика винаги е имала огромен интерес към музиката на Енио Мориконе и Нино Рота, а сеха вече е в очакване на нов концерт с разширен репертоар. След като концертите през 2024 г. бяха разпродадени, публиката отново ще има възможност да усети магията на филмовата музика на вечните Енио Мориконе и Нино Рота. Новият спектакъл "Ennio Morricone & Nino Rota. Part II" ще се състои на 27 септември 2025 г. в Зала 1 на НДК, а билети се продават в електронната мрежа.

Вечните и най-любими знакови мелодии за всички поколения от "Кръстникът", "Имало едно време в Америка", "Добрият, лошият и злият", "Амаркорд", "Сладък живот" и още много позната музика ще чуем на сцената от прочутите солисти Нело Салца (тромпет), Лудовико Фулчи (пиано) и Сузана Ригачи (сопран), под диригентството на маестро Марчело Рота и отново оркестър Симфониета София.

Марчело Рота

Любима музика с великолепни солисти

Идеята за проекта е на световноизвестния диригент Марчело Рота, който ще застане на диригентския пулт в София за четвърти път в съботната септемврийска вечер. Музиката ще бъде изпълнена от великолепните солисти, работили дълго със самия Мориконе и записали музика за стотици филмови заглавия.

Нело Салца (тромпет) – участва в над 400 филмови продукции, 250 от които с Мориконе; носител на "Оскар" за музиката на "Животът е прекрасен". Лудовико Фулчи (пиано) – аранжирал музиката за повече от 100 филма и дългогодишен сътрудник на Мориконе. Сузана Ригачи (сопран) – световноизвестна оперна дива, чийто глас звучи в легендарните уестърни на Серджо Леоне.

През годините тези изключителни музиканти, под ръководството на самия Мориконе, са изнесли над 500 концерта по целия свят. Имаме отново удоволствието да ги чуем в София с още по-наситена филмово-музикална програма. Днес Енио Мориконе и Нино Рота заслужено се смятат за икони на филмовата музика. На концерта в София ще оживеят най-важните моменти от творчеството им – от шлагери на 60-те години до музика за шедьоврите на Серджо Леоне и Холивуд.

Всички любители на киното и меломаните от всички поколения са поканени на 27 септември събота от 19,00ч. в НДК, зала 1. Билети в продажба на касата на залата и онлайн в мрежата на Eventim.

Повече за музикантите

Марчело Рота: Завършва консерваторията "А. Вивалди" в Александрия в класа по валдхорна и Академията "Кижана" в Сиена в класа по оркестрово дирижиране. След като дебютира със Симфоничния оркестър на RAI в Торино, Марчело работи в престижни концертни зали в цяла Европа от 1995 г. насам. Той дирижира известни оркестри по света. Марчело Рота работи няколко сезона в Миланския оперен театър "Ла Скала". От 2004 г. е главен гост-диригент на Чешкия национален симфоничен оркестър. Сред известните солисти, които ръководи, са Рoстропович, Герингас, Рампал, Кири Те Канава и много други. Специално място в биографията на артиста заема участието в концерта на Андреа Бочели и Пармския симфоничен оркестър "Тосканини" в Болоня, на който присъства папа Йоан Павел II. Репертоарът на известния диригент включва над 40 произведения от оперната музика, написана от Росини, Верди, Пучини, Доницети. Работата на Маестрото е високо призната и оценена от публиката и критиката.

Сузана Ригачи (сопрано): Шведската певица от италиански произход получава музикалното си образование в Консерваторията "Луиджи Керубини" във Флоренция. Тя печели международна известност благодарение на вокалните си изпълнения в музиката на Мориконе към филмите на Серджо Леоне "Добрият, лошият и злият", "Имало едно време на Запад", "Шепа динамит". Ригачи участва в множество концерти на живо по целия свят. Оперната дива пее на шест езика, сътрудничи с престижни оркестри и работи в престижни оперни театри и концертни зали от цял свят. През 2011 г. Ригачи участва във Фестивала Санремо. През лятото на същата година изнася самостоятелен концерт In Canto Cinema. Програмата включва музикални хитове от световноизвестни филми. От 2001 г. Сузана е гост-звезда на концерти и записи на музика на Енио Мориконе, а от 2020 г. е специален гост на Музикалния Оскар.

Лудовико Фулчи (пиано): Завършил е Академията "Санта Чечилия" със специалност "пиано" и Консерваторията "Личинио Рефиче" във Фрозиноне. През 1987 г. започва кариерата си в областта на филмовата музика първо като пианист и кийбордист, а след това и като аранжор. Работи с големи италиански композитори, за да създаде саундтраци към филми. Фулчи има в репертоара си над 100 филма, към които е съставял и аранжирал мелодии. От 2000 г. си сътрудничи с Енио Мориконе, като участва активно в създаването на всички саундтраци на композитора. Освен това, той участва в концертната дейност на ненадминатия майстор. Лудовико съчетава своята "класическа" кариера с тази на джаз музикант, свирейки в световноизвестни групи.

Нело Салца и Марчело Рота

Нело Салца (тромпет): Учи тромпет в Академията "Санта Чечилия" в Рим. Започва кариерата си в Оркестъра на театър Сан Карло в Неапол, а след това работи в Операта на Рим. Днес той е първият тромпетист на Националната академия "Санта Чечилия", Регионалния оркестър на Тоскана и Националния симфоничен оркестър на RAI. Преподава в Консерваторията в Неапол. През 2021 г. на Фестивала Санремо Салца изпълнява произведения, посветени на паметта на Енио Мориконе, с когото си сътрудничи от 1984 г. Заедно записват 250 саундтрака. През 1997 г., в тандем с Никола Пиовани, той записва саундтрака към филма "Животът е прекрасен" и получава "Оскар" за него. Нело участва в записа на песента на Мориконе "La Lettera di Lincoln" за филма "Ужасният д-р Файбс" на Куентин Тарантино. Песента спечели награди "Оскар" и "Златен глобус" за най-добър оригинален саундтрак.