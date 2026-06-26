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Любимката на Black Coffee, която плени внука на Фидел Кастро, пристига в Лозенец

26 юни 2026, 10:06 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Джазче
Любимката на Black Coffee, която плени внука на Фидел Кастро, пристига в Лозенец

Тази седмица в Лозенец пристига KHENYA – кубинската DJ и продуцентка, която все по-убедително се налага като едно от най-горещите нови имена на световната афро хаус сцена. Само за няколко години тя успява да привлече вниманието на някои от най-влиятелните фигури в електронната музика. Сред нейните поддръжници е световната суперзвезда Black Coffee, а сетовете и продукциите ѝ получават подкрепа и от легендарния британски радиоводещ и музикален селектор Pete Tong. KHENYA е и резидент на емблематичния Blue Marlin Ibiza – клуб, който от десетилетия задава тенденциите в световната клубна култура.

Името на артистката обаче излиза далеч извън пределите на електронната сцена, след като международни медии свързаха KHENYA с Антонио Кастро – внукът на кубинския революционен лидер Фидел Кастро. История, която предизвика сериозен интерес в светските среди и допринесе за разпознаваемостта ѝ по света. Днес вниманието е насочено преди всичко към музиката.

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След участия в Ибиса, Дубай и някои от най-престижните клубни събития в Европа, KHENYA е сочена от мнозина като една от артистките с най-сериозен потенциал да се превърне в следващото голямо име на афро хаус движението.

Българската публика ще има възможност да я види тази събота на сцената на Hacienda Beach в Лозенец. От Куба през Ибиса до българското Черноморие. Понякога следващата голяма звезда е много по-близо, отколкото предполагаме...

Фестивалът "Джазче"

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За пета поредна година черноморското селище Лозенец ще се превърне не само в предпочитана лятна дестинация за почивка, но и в притегателен център за любителите на музиката и изкуството. Между 26 и 30 юни фестивалът "Джазче" отново ще събере на едно място утвърдени музиканти, ярки сценични личности и публика, която търси културни преживявания край морето.

През годините "Джазче" се утвърди като едно от най-разпознаваемите музикални събития по Южното Черноморие, превръщайки Лозенец в естествена среща между джаз традицията, съвременното звучене и свободния дух на лятото. И тази година фестивалът обещава богата програма, изпълнена с емоционални концерти, стилни вечерни събития и музика под открито небе.

Официалното откриване ще бъде на 26 юни от 20:00 часа на сцената в Парк Лозенец, където публиката ще посрещне харизматичния Орлин Павлов. Известен със своята енергия и безупречно сценично присъствие, той ще даде началото на фестивалните дни заедно с DJ Namuro, който ще допълни вечерта със специална селекция от модерни и елегантни музикални ритми.

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На 27 юни от 20:00 часа сцената ще бъде завладяна от една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската музика – Белослава. Със своя неподражаем стил, кадифен глас и репертоар, превърнал се в саундтрак на няколко поколения, тя обещава една от най-очакваните фестивални вечери. След концерта празничната атмосфера ще продължи в Hacienda Beach, където от 23:30 часа ще гостува Katya Livingston – артист и музикант, свързана с престижния лондонски клуб Annabel's, известен като едно от най-емблематичните места за социален и културен живот във Великобритания.

Фестивалът, организиран от Hacienda Beach под патронажа на Марин Киров – кмет на Община Царево, продължава на 28 юни с концерт на едни от най-интересните представители на съвременната българска джаз сцена. От 21:00 часа ще се състои специалната среща между виртуозния контрабасист Димитър Карамфилов, впечатляващата вокалистка Марина Господинова и проекта Mambo Italiano – комбинация, която обещава изискан музикален спектакъл, вдъхновен от джаз, суинг и средиземноморски музикални традиции.

На 29 юни от 20:00 часа на сцената на Парк Лозенец ще излезе певицата и актриса Yara M’Toto. С характерното си сценично присъствие и впечатляващ микс от соул, джаз и световна музика, тя ще предложи на публиката едно различно и емоционално музикално пътешествие.

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Кулминацията на петото издание на "Джазче" ще бъде на 30 юни от 20:00 часа, когато фестивалната сцена ще посрещне Мишо Йосифов Party Band. Със своята заразителна енергия, виртуозни музиканти и неподражаемо чувство за импровизация формацията традиционно превръща всяко свое участие в истински празник и обещава впечатляващ финал на фестивалната седмица.

Пет години след своето създаване "Джазче" продължава да развива мисията си да прави качествената музика, достъпна за широка публика и да превръща Лозенец в едно от най-интересните летни културни пространства по българското Черноморие. Съчетанието между морския бриз, джаз атмосферата и срещата с едни от най-талантливите български артисти отново обещава незабравими летни вечери под открито небе.

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Лозенец Джаз Хаус фестивали концерти Джазче DJ KHENYA
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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