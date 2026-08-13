За първи път от 33 години: Ричи Блекмор свири с Deep Purple (ВИДЕО)

Ричи Блекмор се качи отново на сцената с Deep Purple за първи път от 33 години. Китаристът направи специално участие по време на концерта на Deep Purple в Jones Beach Theater в Уонтог, Ню Йорк, на 12 август. 81-годишният музикант се присъедини към групата за биса.

Голямото му завръщане

Блекмор не успя да запази изненадата в тайна и в навечерието на концерта обяви участието си по време на Instagram Live с неговата съпруга Кандис Найт.

"Има нещо, което искам да споделя. Всъщност е тайна и не искам никой да знае, но вероятно ще изляза и ще направя бис с Deep Purple", каза Блекмор.

Той разказа и как се е стигнало до идеята за завръщането му на сцената. Блекмор се свързал с вокалиста Иън Гилън, който в момента живее в Португалия, и го попитал дали би било възможно да се включи само за една песен на биса.

"Не искам да се натрапвам. Казах му: "Без напрежение – просто за старите времена", разказа китаристът. По думите му Гилън харесал идеята и я представил на останалите членове на групата, които също дали съгласието си.

За участието си Блекмор подготвил малък, но мощен усилвател и дори сменил струните на своя Stratocaster за първи път от 25 години. Миналата година музикантът беше принуден да отмени свои концертни участия след тежък пристъп на световъртеж. Това прави предстоящото му завръщане на рок сцената още по-специално.

"Не съм свирил рок от 25 години. Ще бъде хубаво отново да видя старите момчета", сподели Блекмор.

Източник: БГНЕС