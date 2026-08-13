7 български групи са номинирани за международната сцена на Eurosonic Noorderslag

Конкурсът „Музикални сезони“ е съвместен проект на МУЗИКАУТОР и Българското национално радио (БНР)

Националната селекция на конкурса „Музикални сезони“, организиран от Българското национално радио (БНР) и МУЗИКАУТОР, приключи. „Цар Плъх“, Arika Adams, GREESH, Funkilicious, Jasmine Whale, Kottarashky & Sando и Mono and the Stereos са групите и изпълнителите, сред които организаторите на фестивала Eurosonic Noorderslag ще изберат българския представител на най-големия шоукейс фестивал в Европа.

88 български изпълнители на поп и рок музика подадоха заявка за участие в предварителната селекция за фестивала Eurosonic Noorderslag в Грьонинген, Нидерландия. 85 от тях продължиха напред, трима кандидати бяха дисквалифицирани.

Кандидатурите бяха разгледани от професионалното жури в състав: Даниел Спасов, председател на журито, музикант и член на Управителния съвет на БНР, Виктор Димитров (музикален редактор, програма „Хоризонт“), Юлия Гатдерова (музикален редактор, програма „Хоризонт“), Диляна Трачева (музикален редактор, програма „Христо Ботев“), Атанас Копчев, („Музикална продукция и състави, БНР), Светла Матеева, („Международно сътрудничество“, БНР), Васил Гюров (МУЗИКАУТОР), Деян Каменов (МУЗИКАУТОР), Ерсин Мустафов (МУЗИКАУТОР), Александър Обретенов (Българска Музикална Асоциация и Денис Ризов („Рок Академия“).

Журито беше категорично, че конкурсът „Музикални сезони“ стартира с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолиа и изключително качествена авторска музика.

„Подкрепата за качествената българска музика, за нейните автори и изпълнители, е част от обществената мисия на БНР, която ние с ангажираност продължаваме да изпълняваме. Кандидатите и номинираните в националната селекция на конкурса „Музикални сезони“ доказват, че сме на прав път“, коментира Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.

„Експортът на българската музика следва да бъде подкрепян институционално и дългосрочно по модела на повечето европейски държави. Убедени сме, че този пилотен проект има потенциал и ще стимулира българските творци и артисти“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Седемте групи и изпълнители, номинирани от журито в националната селекция, ще бъдат предложени на организаторите на фестивала Eurosonic Noorderslag, които ще изберат до края на август българския представител.

БНР, МУЗИКАУТОР и Eurosonic Noorderslag ще обезпечат разходите по участието във фестивала, който традиционно ще се проведе от 13 до 16 януари 2027 г.