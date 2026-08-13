Променят правилата на "Евровизия": EBU ще може да отнема домакинство и да решава гласуването

Организаторите на конкурса за песен на "Евровизия" актуализираха правилата си, като гласят, че Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) ще има по-широки правомощия да отнема домакинството на страна-победител, както и да определя тежестта на различните видове гласуване.

Така според новите правила ако държава, участваща във въоръжен конфликт, спечели състезанието, тя няма да има право да бъде домакин на следващата година.

Изменението беше одобрено от управителния орган на конкурса, след обратна връзка от участващите радио- и телевизионни оператори след Евровизия 2026 във Виена.

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В него се посочва, че печелившите страни ще бъдат дисквалифицирани от домакинство, ако "чувствителна геополитическа ситуация" засяга "сигурността, безопасността или стабилността на тяхната държава или непосредствен регион".

Победителят вече може да не е домакин

EBU въведе промени в правилата на "Евровизия" за следващата 2027 г., която ще се проведе в България, като най-голямата промяна се отнася за нещо, което традиционно се приемаше за даденост - възможността на победителя да бъде домакин на конкурса следващата година.

Според официалните правила, публикувани от EBU, конкурсът все още традиционно се води от телевизионния оператор, представляващ страната победител от предходната година. Този принцип обаче сега е съпроводен от много по-ясна рамка, позволяваща на EBU да се намеси, когато обстоятелства, свързани със сигурността или геополитическите обстоятелства, биха могли да направят домакинството проблематично.

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Актуализираните правила уточняват, че обстоятелства като въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа ситуация или други събития, засягащи съществено сигурността, безопасността или стабилността на непосредствения регион, могат да повлияят на това дали печеливш телевизионен оператор се счита за способен да бъде домакин на конкурса.

Когато е необходимо, EBU може да поръча независима оценка на сигурността, преди да вземе решение, след консултация с управляващата референтна група на "Евровизия".

Ако печелившият телевизионен оператор не може да бъде домакин, EBU може да определи друг участващ телевизионен оператор, който да поеме тази роля. Следователно правилата установяват значително по-ясен механизъм за прехвърляне на "Евровизия" в друга държава, ако обстоятелствата го изискват.

Промяната не премахва дългогодишната традиция печелившата страна да бъде домакин на "Евровизия", но засилва правомощията на EBU да определя дали това е практически и безопасно възможно.

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Промяна заради Израел и Украйна?

Актуализацията вече беше интерпретирана като реакция на продължаващото присъствие на Израел в състезанието, на фона на критиките към военните му действия в Газа и Близкия изток.

Източник: Getty Images

Миналия ноември, след неуспешен опит за отстраняване на Израел, 5 телевизионни оператора обявиха, че бойкотират конкурса - включително гигантите на "Евровизия" Испания и Ирландия. Въпреки протестите, израелският изпълнител Ноам Бетан в крайна сметка зае второ място с песента си "Michelle", победен единствено от DARA с "Bangaranga".

Това бе втората поредна година, в която Израел зае второто място, и някои участващи телевизионни оператори частно изразиха опасения за безопасността относно провеждането на конкурса в Йерусалим или Тел Авив, ако страната спечели в бъдеще.

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Въпреки че Израел несъмнено ще бъде разглеждан като цел на промяната на правилата, тя ще засегне и Украйна, която е въвлечена в продължителна война, откакто беше нападната от Русия през 2022 г.

Украинската група „Калуш Оркестър“ спечели "Евровизия" същата година, в символичен знак на обществена подкрепа. След победата си, организаторите на "Евровизия" предприеха "пълна оценка и проучване за осъществимост", за да решат дали конкурсът през 2023 г. може да се проведе в Киев. В крайна сметка те решиха, че рисковете за сигурността са твърде големи и Обединеното кралство се намеси, за да бъде домакин на състезанието в Ливърпул.

EBU ще решава чий вот колко тежест има

В промените има една интересна мярка. Тя засяга гласуването.

Към момента право на глас на "Евровизия" има публиката и националните журита от всяка страна. Те са с равна тежест в полуфиналите и финалите - 50:50. Сега обаче това е напът да се промени и то в посока на много по-малка яснота.

"Резултатите от полуфиналите и големия финал комбинират точките от гласовете на журито и публиката. Тежестта на гласовете се определя от EBU", гласи промяната.

Това означава, че разпределението 50:50 вече не е гарантирано, а EBU ще може да даде по-голяма тежест на единия вот - зрителския или този на журито.

Също така според новите правила се вдига минималната възраст за участие в конкурса на 18 г., а всички водещи вокали трябва да бъдат изпълнявани на живо.