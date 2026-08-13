Белослава и Руши под открито небе в Пловдив на 25 септември

На 25 септември Белослава и Руши ще излязат на сцената на Лятно кино „Орфей“ в Пловдив за специална концертна вечер под открито небе.

Две разпознаваеми музикални вселени и песни, които от години са част от саундтрака на живота на публиката. Белослава и Руши ще представят както някои от най-обичаните си хитове, така и музика от своите най-нови албуми - „Моята музика“ на Белослава и „3 дни чудеса“ на Руши.

Вечерта ще поднесе познати мелодии, нови песни, емоции и онези хубави спомени, които музиката има способността да връща само с няколко ноти. Сред атмосферата на едно от емблематичните летни пространства на Пловдив публиката ще има възможност да се срещне отново с музиката на двама от най-разпознаваемите български артисти.

Лятно кино „Орфей“, Пловдив

25 септември 2026 г.

Вратите отварят в 18:30 ч.

Начало: 19:30 ч.

Билети може да закупите в мрежата на Bilet.bg.