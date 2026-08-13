Noga Erez омагьоса София: Догодина се връщам в България с още по-голям концерт

Едно от най-ярките звезди на световната алт-поп сцена в момента, Noga Erez, излезе снощи на сцената на Маймунарника в София за първия си концерт пред българска публика.

Еуфорията настъпи моментално с най-големите хитове на певицата, VIEWS и End of the Road. След това Noga Erez направи специален подарък на феновете си – няколко чисто нови парчета, които за първи път се изпълняваха на сцена.

"Знаех си, че тук ще е чудесно. Затова исках да изпробвам най-новите си песни именно пред вас", каза Noga Erez на стотиците си фенове, напълнили Маймунарника миналата вечер. А преди концерта каза още, че е спряла да се извинява в изкуството си и си е дала позволение да тества още повече границите и обществените предразсъдъци: "Не знаех нищо за България, освен че тук има много хора, които харесват моята музика. Догодина се надявам да се върна за още по-мащабен концерт".

Преди Noga Erez на сцената излязоха IVA, Мила Роберт и Жлъчката & Тромбоби.

Концертът на Нога Ерез постави началото на новия градски фестивал, The ANTI-FESTIVAL - културен експеримент, който среща различни артистични светове с публика, готова да бъде изненадана.

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