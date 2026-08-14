Faithless разтърсиха София: Една незабравима нощ с легендите на електронната музика

Стотици пяха и танцуваха с Faithless във вечерта на 13 август. Британската формация се завърна в София за концерт на Vidas Art Arena в Борисовата градина. Той е част от световното ѝ турне през 2026 г., посветено и на паметта за Макси Джаз (1957-2022). Програмата премина през почти три десетилетия от историята на една от най-разпознаваемите групи в историята на електронната музика, за която казват, че танцът не е просто движение, а общност.

Събитието има и особена емоционална тежест. След смъртта на Макси Джаз през декември 2022 г. Faithless продължава без човека, чийто глас, текстове и сценично присъствие са се превърнали в неотделима част от тяхната идентичност. Самата група определя загубата му като края на една епоха, но и като причина музиката да продължи да бъде жива. От оригиналното ядро на Faithless днес са Роло Армстронг и Систър Блис (Алая Бентовим). Към тях в актуалните концертни изпълнения се присъединяват нови гласове, сред които Амелия Фокс и Нейтън Бол, които участват и в по-новия материал на групата.

ОТ SALVA MEA ДО INSOMNIA

Концертът започна с „Forever Free“, заглавие, което се оказа почти програмно за цялата вечер. Песента е част от албума „Champion Sound“ (2025) и според критиката поставя групата в настоящето, а не само в носталгията по миналото.

След нея звучаха „What Time Is Love“, а после „Salva Mea“ от дебютния албум „Reverence“ (1996). Salva Mea буквално означава „Спаси ме“, и още от началото Faithless показва как ще работят занапред – електронната музика може да бъде едновременно физическа и интроспективна. Басът кара тялото да се движи, а думите насочват навътре.

Body Language продължава този разговор. Самото заглавие подсказва – тялото реагира преди съзнанието да успее да обясни какво се случва. След това дойде I Need Someone и Insomnia – може би най-ясната визитна картичка на Faithless. Песента е също от Reverence, но повече от тридесет години след появата си тя продължава да работи на живо, защото в основата ѝ няма остарял клубен ефект, а универсално човешко състояние – невъзможността да спреш мислите си.

FAITHLESS ПРЕЗ 2026: МИНАЛОТО НЕ Е МУЗЕЙ

След Insomnia, Synthesizer внесе съвременно звучене. Песента е част от албума All Blessed (2020) и в актуалния концертен репертоар е един от мостовете между класическата ера на Faithless и сегашния им живот, както пишат чуждите медии. Пак според тях това е важно, защото тазгодишният концерт не е просто „Най-големите хитове“, а Faithless редува класики с по-нов материал и с композиции, които показват откъде продължава групата след Макси Джаз.

Crazy English Summer върна публиката към албума Outrospective (2001), а Man With the Red Face – към инструменталната страна на Faithless.

Любопитно е, че актуалният сет включват няколко кавъра и преосмисляния, сред които Dawn of the Dead. Същото важи за Felix/Energy Flash, която препраща към клубната култура извън собствената дискография на групата.

...И ДОЙДЕ GOD IS A DJ

Песента е от Sunday 8PM – албум, който утвърждава Faithless като група, способна да превърне клубната електроника в голямо попкултурно преживяване. God Is a DJ е почти религиозна метафора за преживяването на музиката като общност.

След кулминацията с това парче, последваха Drifting Away, Howling и Music Matters, която се появява в период, когато групата все по-ясно разширява темите си отвъд клубната еуфория. Песента влиза и сред официално разпознаваемите композиции на Faithless и от албума To All New Arrivals (2006).

Към края Fugitive от Champion Sound постави още един акцент върху новия Faithless, а след това дойде We Come 1. Самото заглавие „Ние идваме като едно“ съдържа идеята, която Faithless преследва от години – индивидуалният човек изчезва за момент в общността.

ПРАЗНИК НА ЖИВОТА И ЕДИН НА ДРУГ

„Благодаря ви, че дойдохте тази вечер и споделяте живота си с нас. Обичаме ви и ви благодарим“, каза Систър Блис почти на финала на шоуто. След това тя описа смисъла на вечерта като „празник на живота, на самите нас и на музиката“.

Тази нейна реплика е особено важна в контекста на Faithless след Макси Джаз. Това вече не е просто група, която изпълнява песни, написани в друга епоха. Това е група, която се опитва да запази смисъла на тези песни, без да се преструва, че нищо не се е променило.

Има и една особено силна нейна мисъл за песента, която следва – че ако не я познаваме, тя е част от тяхната история. Това е ключ към целия концерт: Faithless не просто показват архив от хитове. Те разказват собствената си история чрез музиката. Биковете бяха с This Feeling и Thank You.

This Feeling принадлежи на по-новата глава от историята на Faithless и е част от All Blessed, докато Thank You е тяхната интерпретация на песента на Дайдо – сестрата на Роло Армстронг, с която Faithless имат дългогодишна творческа връзка.

СОФИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА

Това беше поредната среща на Faithless с България. Първият концерт е през 2004 г. в Зимния дворец. През 2018 г. Систър Блис се завръща в София за DJ сет в зала „Универсиада“.

Според феновете вечерта на 13 август има собствено значение – това е завръщане на Faithless като концертна формация, вече в епохата след Макси Джаз, и точно това прави софийския концерт различен от обикновена носталгична среща с музиката на 90-те и 2000-те.

Източник: БТА